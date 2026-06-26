Кто должен выплачивать задолженность по зарплате работнику коммунального предприятия: вывод Верховного Суда

Бывший руководитель коммунального предприятия пытался взыскать с городского совета более 820 тысяч грн невыплаченной заработной платы.

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Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил, что орган местного самоуправления не обязан выплачивать задолженность по заработной плате работнику коммунального предприятия лишь потому, что является его учредителем либо назначает и увольняет руководителя. Если коммунальное предприятие является отдельным юридическим лицом и еще не прекращено, именно оно является надлежащим ответчиком в споре о взыскании невыплаченной заработной платы.

КГС ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу бывшего исполняющего обязанности директора КП «Чисте місто» Энергодарского городского совета, который просил взыскать более 820 тыс. грн задолженности по заработной плате, инфляционные потери и 3 % годовых с Энергодарского городского совета.

Обстоятельства дела

Истец был назначен исполняющим обязанности директора КП «Чисте місто» в ноябре 2021 года, а в сентябре 2024 года уволен по соглашению сторон. По его словам, с января 2023 года до дня увольнения предприятие не выплачивало ему заработную плату, а задолженность накопилась более чем за 20 месяцев.

На момент обращения в суд КП «Чисте місто» уже находилось в процедуре прекращения путем реорганизации посредством присоединения к другому коммунальному предприятию, однако юридическое лицо еще не было прекращено. Истец обратился с иском именно к Энергодарскому городскому совету, считая, что он является его работодателем, поскольку назначил его на должность, определил условия труда и уволил. Кроме того, он ссылался на то, что предприятие подчиняется городскому совету как собственнику.

Энергодарский городской совет возражал против удовлетворения иска, отмечая, что КП «Чисте місто» является самостоятельным юридическим лицом, которое самостоятельно начисляет и выплачивает заработную плату работникам и отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.

Что решили суды

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они пришли к выводу, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику, поскольку именно коммунальное предприятие, а не его учредитель, должно отвечать по требованиям о взыскании невыплаченной заработной платы.

Позиция Кассационного гражданского суда

Верховный Суд согласился с такими выводами.

КГС ВС указал, что КП «Чисте місто» является отдельным юридическим лицом, которое имеет самостоятельный баланс, счета, осуществляет хозяйственную деятельность и самостоятельно отвечает по своим обязательствам. В соответствии с уставом предприятия именно оно определяет условия оплаты труда работников и обеспечивает выплату заработной платы.

Суд подчеркнул, что сам по себе факт, что собственником коммунального предприятия является городской совет, а руководитель назначается и увольняется соответствующими распоряжениями, не возлагает на орган местного самоуправления обязанность выплачивать работнику задолженность по заработной плате.

Верховный Суд по делу № 334/9606/24 также обратил внимание, что на момент рассмотрения дела КП «Чисте місто» не было прекращено как юридическое лицо, а лишь находилось в процедуре реорганизации. Согласно закону, в случае реорганизации права и обязанности юридического лица переходят к правопреемнику, а само юридическое лицо считается прекращенным только после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр. Поэтому сам факт нахождения коммунального предприятия в процедуре реорганизации не изменяет надлежащего ответчика в споре о взыскании заработной платы.

Суд подтвердил ранее сформированный правовой вывод о том, что субсидиарная ответственность органа местного самоуправления по обязательствам коммунального коммерческого предприятия не наступает, кроме случая, когда будет доказано, что предприятие было доведено до банкротства именно действиями его учредителя. В данном деле таких обстоятельств суды не установили, а потому оснований для возложения на городской совет обязанности выплачивать истцу задолженность по заработной плате не имелось.

КГС ВС также отклонил ссылку заявителя на постановление Объединенной палаты Кассационного гражданского суда от 9 декабря 2024 года по делу № 761/13951/22. Верховный Суд пояснил, что в том деле надлежащим ответчиком являлся Департамент образования и науки КГГА, с которым директор школы непосредственно состоял в трудовых правоотношениях. В то же время в данном деле спор возник относительно выплаты заработной платы работнику коммунального предприятия, которое является отдельным юридическим лицом, самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность и несет ответственность по своим обязательствам.

Учитывая это, Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

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