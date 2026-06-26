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Подача отчетности в ГНС: что делать, если предельный срок приходится на выходной

16:49, 26 июня 2026
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В ГНС напомнили работодателям правила представления отчета о вкладе в поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью и объяснили, что происходит, если последний день представления приходится на выходной.
Подача отчетности в ГНС: что делать, если предельный срок приходится на выходной
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Работодатели, которые являются плательщиками взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, обязаны соблюдать установленные законодательством сроки подачи отчетности и уплаты соответствующих платежей. При этом у многих возникает вопрос, как действовать, если последний день подачи отчета приходится на выходной или праздничный день.

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В Государственной налоговой службе разъяснили, что в соответствии со статьей 18-2 Закона Украины «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине» (в редакции Закона №4219-IX от 15 января 2025 года) работодатели, являющиеся плательщиками взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью, обязаны составлять отчеты о начислении, исчислении и уплате такого взноса.

Форма отчета определяется в соответствии со статьей 46 Налогового кодекса Украины. Подать его необходимо в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала в налоговый орган. Уплатить взнос следует в течение 10 календарных дней после окончания предельного срока подачи отчета.

Отмечается, что согласно пункту 49.20 Налогового кодекса Украины, если последний день подачи налоговой декларации или другой отчетности приходится на выходной или праздничный день, предельным сроком считается следующий за ним операционный (банковский) день.

Поскольку порядок подачи отчета о начислении, исчислении и уплате взноса регулируется нормами Налогового кодекса, это правило распространяется и на такую отчетность. То есть если предельная дата подачи отчета приходится на выходной или праздничный день, его можно подать в ближайший следующий операционный (банковский) день без нарушения установленного срока.

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