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Судьи КСУ при участии представителей Совета Европы обсудили исполнение решений ЕСПЧ

16:31, 26 июня 2026
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КСУ, несмотря на работу в условиях минимального состава, необходимого для кворума, и высокой институциональной нагрузки, продолжает выполнять свою конституционную миссию по защите прав и свобод человека и гражданина.
Судьи КСУ при участии представителей Совета Европы обсудили исполнение решений ЕСПЧ
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В Конституционном Суде Украины состоялась встреча исполняющего обязанности Председателя КСУ Александра Петришина и судей Суда с представителями Совета Европы во главе с директором Директората по правам человека Генерального директората по правам человека и верховенству права Клер Овей. В мероприятии также приняли участие представители Департамента по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека и проекта Совета Европы.

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Приветствуя гостей, Александр Петришин поблагодарил Совет Европы за последовательную поддержку Украины в сложных условиях военного времени. Он отметил, что для Конституционного Суда Украины особенно ценным является профессиональный диалог с институтами Совета Европы, которые непосредственно работают над вопросами исполнения решений Европейского суда по правам человека, ведь эффективное исполнение таких решений является одним из ключевых показателей реального функционирования системы защиты прав человека.

В свою очередь Клер Овей отметила усилия и прогресс Украины в сфере реформ, связанных с исполнением решений Европейского суда по правам человека, а также важность дальнейшего взаимодействия между украинскими институтами и Советом Европы в этом направлении.

Во время встречи было подчеркнуто, что Конституционный Суд Украины, несмотря на работу в условиях минимального состава, необходимого для кворума, и высокой институциональной нагрузки, продолжает выполнять свою конституционную миссию по защите прав и свобод человека и гражданина. Свидетельством этого является, в частности, принятие Судом двух решений в течение этой недели.

Судьи Конституционного Суда Украины отметили, что Суд продолжает рассмотрение дел, касающихся социальных прав, доступа к правосудию, исполнения судебных решений, а также защиты прав военнослужащих, ветеранов войны и лиц, пострадавших вследствие войны.

В рамках обсуждения также было подчеркнуто, что опыт Украины как государства — члена Совета Европы, в частности в сфере исполнения решений ЕСПЧ и внедрения европейских стандартов защиты прав человека, имеет важное значение на пути Украины к членству в Европейском Союзе.

Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество и экспертную поддержку, отметив готовность к дальнейшему развитию институционального партнерства и реализации совместных инициатив.

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КСУ ЕСПЧ Совет Европы

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