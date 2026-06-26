Кто считается членом религиозной общины и кто может голосовать на приходских собраниях — вывод ВС

Членство в религиозной общине определяется ее уставом, а отсутствие предусмотренного уставом фиксированного членства исключает возможность ограничения круга участников собраний только лицами, внесенными в отдельные реестры, — КХС ВС.

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Если устав религиозной общины не устанавливает фиксированного членства, порядка принятия в общину и ведения реестра ее членов, решения о введении таких механизмов не могут изменять положения устава без внесения в него соответствующих изменений. В таком случае членство в религиозной общине определяется исключительно уставом общины и положениями законодательства о свободе совести и религиозных организациях.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Истец обратился в суд с требованием признать недействительными решения приходских общих собраний религиозной общины, которыми была изменена ее каноническая подчиненность, а также признать недействительным устав общины в новой редакции. В обоснование иска он указал, что решения приняли лица, не являвшиеся членами религиозной общины, тогда как действительные члены общины не были уведомлены о проведении собраний и не принимали в них участия.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Не согласившись с такими выводами, истец обратился с кассационной жалобой.

Пересматривая дело, Верховный Суд обратил внимание, что устав религиозной общины, подлежавший применению к спорным правоотношениям, не содержал положений о фиксированном членстве, порядке приобретения членства, ведении реестра членов общины или существовании различных категорий членства. Поэтому решения, принятые отдельными собраниями о введении реестров членов или установлении фиксированного членства, не могли изменить положения устава без внесения соответствующих изменений в установленном порядке.

КХС ВС отметил, что истец, утверждая об отсутствии у большинства участников собрания статуса членов религиозной общины, должен был доказать такие обстоятельства надлежащими доказательствами и обосновать критерии, по которым можно установить принадлежность лица к общине. Однако таких доказательств представлено не было.

Суд также подчеркнул, что Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» не устанавливает специального порядка определения членства в религиозной общине, а потому решающее значение имеют положения ее устава. При отсутствии в уставе норм о фиксированном членстве нет оснований считать, что право участвовать в собраниях имеют исключительно лица, включенные в определенный реестр.

Кроме того, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что принятие решения об изменении канонической подчиненности религиозной общины само по себе не лишило истца права исповедовать избранную религию, открыто выражать свои религиозные убеждения или посещать храм.

По результатам кассационного пересмотра Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений.

Постановление КХС ВС от 19 мая 2026 года по делу № 917/226/25.

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