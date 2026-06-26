Мужчина обратился в ТЦК за разрешением на выезд за границу, но оказался в армии — была ли законной такая мобилизация

Ключевым стало то, что военнообязанный не подал заявление о предоставлении отсрочки, а обратился лишь за разрешением на выезд за границу.

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Подача заявления о предоставлении разрешения на выезд за границу для трудоустройства не является обращением о предоставлении отсрочки от мобилизации и не препятствует призыву при отсутствии оформленной отсрочки. К такому выводу пришел Седьмой апелляционный административный суд, оставив без изменений решение суда первой инстанции, который отказал в отмене приказов о призыве и зачислении военнообязанного в воинскую часть.

Суд подчеркнул, что процедура предоставления права на временный выезд за границу и процедура предоставления отсрочки от призыва являются разными правовыми процедурами, которые регулируются разными нормативно-правовыми актами. Если лицо имеет основания для отсрочки, оно должно лично обратиться с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими такое право. При этом право на отсрочку должно быть реализовано и оформлено до момента приобретения статуса военнослужащего.

Обстоятельства дела

Истец, состоявший на воинском учете, 15 января 2026 года обратился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о выдаче разрешения на выезд за границу с целью трудоустройства. Он отмечал, что ранее уже пользовался возможностью временного выезда за границу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №992, которое определяет условия пересечения государственной границы отдельными категориями граждан.

27 января 2026 года мужчину вызвали в ТЦК для решения вопроса относительно поданных документов, а уже 28 января его мобилизовали. На следующий день приказом командира воинской части его зачислили в списки личного состава и назначили на соответствующую должность.

Считая такие приказы незаконными, истец обратился в суд. По его мнению, ТЦК не имел права мобилизовать его до рассмотрения поданного заявления о предоставлении разрешения на выезд за границу. После отказа в удовлетворении иска судом первой инстанции он обжаловал это решение в апелляционном порядке.

Почему суд признал мобилизацию законной

Коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что заявление о предоставлении разрешения на выезд за границу не является заявлением о предоставлении отсрочки от призыва.

Суд отметил, что постановление Кабинета Министров Украины №992 регулирует лишь условия временного выезда за границу отдельных категорий военнообязанных. Вместе с тем порядок предоставления отсрочки определяется статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Порядком, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №560, которые предусматривают отдельную процедуру обращения с заявлением и подтверждающими документами.

Апелляционный суд подчеркнул, что статья 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не предусматривает в качестве основания для предоставления отсрочки предоставление разрешения на выезд за границу. Кроме того, материалы дела не содержат доказательств того, что истец обращался именно с заявлением о предоставлении отсрочки либо что его мобилизовали до завершения рассмотрения такого заявления.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что на момент призыва мужчина не имел официально оформленной отсрочки, а потому ТЦК по делу №120/1635/26 действовал в пределах предоставленных законом полномочий.

Почему не отменили приказ воинской части

Суд также отказал в удовлетворении требования об отмене приказа командира воинской части о зачислении истца в списки личного состава.

Коллегия судей отметила, что воинская часть не осуществляет призыв военнообязанных. Ее функции заключаются в приеме лиц, которые уже были призваны в установленном законом порядке. Поэтому после получения документов о мобилизации командир был обязан издать приказ о зачислении истца в личный состав воинской части.

Суд напомнил позицию Верховного Суда

Апелляционный суд обратил внимание на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой право на отсрочку должно быть реализовано военнообязанным путем совершения активных действий и оформлено уполномоченным органом до момента приобретения статуса военнослужащего. Если лицо имело право на отсрочку, но не оформило его надлежащим образом до мобилизации, оно не может впоследствии оспаривать призыв только по этому основанию.

После приобретения статуса военнослужащего возникают новые правоотношения, связанные с прохождением военной службы. Ее прекращение возможно только по основаниям и в порядке, определенным Законом «О воинской обязанности и военной службе». При наличии предусмотренных законом оснований военнослужащий имеет право обратиться к командиру воинской части с рапортом об увольнении и предоставить документы, подтверждающие такое право.

В итоге Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Винницкого окружного административного суда — без изменений. Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

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