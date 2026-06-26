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Военное положение, права и обязанности: в суде объяснили, что нужно знать о Конституции Украины

15:37, 26 июня 2026
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Можно ли ссылаться на Конституцию в суде, действует ли она во время военного положения и разрешено ли не выполнять решения суда — Бердичевский горрайонный суд опроверг наиболее распространенные мифы.
Военное положение, права и обязанности: в суде объяснили, что нужно знать о Конституции Украины
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28 июня Украина будет отмечать 30-ю годовщину принятия Конституции — Основного закона государства, который определяет права и свободы граждан, а также основы функционирования власти.

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Несмотря на это, вокруг Конституции до сих пор существует немало распространенных мифов. Накануне праздника Бердичевский горрайонный суд развенчал пять самых популярных заблуждений об Основном законе.

Миф 1. «Конституция — это лишь общие лозунги, на нее нельзя ссылаться в судебном иске»

Реальность от суда:

Нормы Конституции являются нормами прямого действия (ст. 8). Суды ежедневно принимают решения, основываясь непосредственно на Основном законе. Если закон или постановление правительства противоречат Конституции, суд применяет именно Конституцию Украины. Вы имеете полное право обосновывать свой иск статьями этого документа.

Миф 2. «Во время действия военного положения Конституция "поставлена на паузу"»

Реальность от суда:

Конституция действует всегда. Действительно, статья 64 позволяет временно ограничивать отдельные права (например, свободу передвижения или проведения митингов) в условиях военного положения. Однако суд стоит на защите прав, которые не могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах: права на жизнь, уважение достоинства, свободу и личную неприкосновенность, а также права на судебную защиту (ст. 55).

Миф 3. «У меня есть только права, а обязанности в Конституции — формальность»

Реальность от суда:

В Конституции права и обязанности неразрывно связаны. Судебная практика подтверждает: невыполнение конституционных обязанностей влечет за собой реальную ответственность. К основным обязанностям относятся защита Отечества (ст. 65), уплата налогов (ст. 67) и неукоснительное соблюдение законов. Суд защищает ваши права, но также требует уважения к правам других людей и государства.

Миф 4. «Решение суда можно не исполнять, если я считаю, что оно нарушает мои конституционные права»

Реальность от суда:

Статья 129-1 Конституции четко устанавливает: судебное решение является обязательным к исполнению. Если вы не согласны с вердиктом, Основной закон гарантирует вам право на апелляционное и кассационное обжалование. Однако самовольное игнорирование решения суда является правонарушением и может повлечь уголовную или административную ответственность.

Миф 5. «Если мои конституционные права нарушены, я могу сразу обратиться в Конституционный Суд»

Реальность от суда:

Обычные гражданские, уголовные и административные дела рассматривают суды общей юрисдикции. Конституционный Суд Украины не рассматривает частные споры. Гражданин может обратиться туда с конституционной жалобой только в одном случае — если считает, что закон, примененный в окончательном судебном решении по его делу, противоречит Конституции. До этого дело обязательно должно пройти рассмотрение в суде общей юрисдикции.

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