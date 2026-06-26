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Воєнний стан, права та обов'язки: у суді пояснили, що потрібно знати про Конституцію України

15:37, 26 червня 2026
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Чи можна посилатися на Конституцію в суді, чи діє вона під час воєнного стану та чи дозволено не виконувати рішення суду — Бердичівський міськрайонний суд спростував найпоширеніші міфи.
Воєнний стан, права та обов'язки: у суді пояснили, що потрібно знати про Конституцію України
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28 червня Україна відзначатиме 30-ту річницю ухвалення Конституції — головного закону держави, який визначає права і свободи громадян, а також засади функціонування влади.

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Попри це, навколо Конституції й досі існує чимало поширених міфів. Напередодні свята Бердичівський міськрайонний суд розвінчав п'ять найпопулярніших хибних уявлень про Основний Закон.

Міф 1. «Конституція - це лише загальні гасла, на неї не можна посилатися в судовому позові»

Реальність від суду:

Норми Конституції є нормами прямої дії (ст. 8). Суди щодня ухвалюють рішення, спираючись безпосередньо на Основний Закон. Якщо закон чи постанова уряду суперечать Конституції, суд застосовує саме Конституцію України. Ви маєте повне право обґрунтовувати свій позов статтями цього документа.

Міф 2. «Під час дії воєнного стану Конституція "поставлена на паузу"»

Реальність від суду:

Конституція діє завжди. Дійсно, стаття 64 дозволяє тимчасово обмежувати окремі права (наприклад, свободу пересування чи проведення мітингів) в умовах воєнного стану. Проте суд стоїть на захисті прав, які не можуть бути обмежені за жодних обставин: право на життя, повагу до гідності, свободу та особисту недоторканність, а також право на судовий захист (ст. 55).

Міф 3. «Я маю лише права, а обов'язки в Конституції - це формальність»

Реальність від суду:

У Конституції права та обов’язки нерозривно пов’язані. Судова практика доводить: невиконання конституційних обов’язків тягне за собою реальну відповідальність. Серед головних обов'язків: захист Вітчизни (ст. 65), сплата податків (ст. 67) та неухильне виконання законів. Суд захищає ваші права, але вимагає поваги до прав інших та держави.

Міф 4. «Рішення суду можна не виконувати, якщо я вважаю, що воно порушує мої конституційні права»

Реальність від суду:

Стаття 129-1 Конституції чітко зазначає: судове рішення є обов’язковим до виконання. Якщо ви не згодні з вердиктом, Основний Закон гарантує вам право на апеляційне та касаційне оскарження. Проте самовільне ігнорування рішення суду - це правопорушення, яке тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність.

Міф 5. «Якщо мої конституційні права порушено, я можу одразу звертатися до Конституційного Суду»

Реальність від суду:

Звичайні цивільні, кримінальні чи адміністративні справи розглядають загальні суди, такі як наш. Конституційний Суд України не вирішує приватні спори. Громадянин може звернутися туди з «конституційною скаргою» лише в одному випадку: якщо він вважає, що сам закон, застосований у його фінальному судовому рішенні, суперечить Конституції. Спочатку справу має розглянути «звичайний» суд.

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суд Україна Конституція Конституція України воєнний стан

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