Категорії В недостатньо: що потрібно для законного керування квадроциклами

Наявність категорії В не дає права керувати квадроциклами, адже для таких транспортних засобів законодавство передбачає окрему категорію В1.

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Громадяни, які вже мають посвідчення водія категорії В, часто вважають, що можуть без додаткових дозволів керувати будь-якими легкими чотириколісними транспортними засобами. Однак це не так. Якщо водій планує сідати за кермо транспорту, що належить до категорії В1, йому необхідно окремо відкрити цю категорію.

Категорія В1 дає право керувати квадроциклами, трициклами та іншими три- і чотириколісними транспортними засобами, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кілограмів.

Водночас посвідчення водія категорії В саме по собі не надає права керувати транспортними засобами, що належать до категорії В1.

Як отримати категорію В1

Категорія В1 оформлюється окремо від інших категорій посвідчення водія, тому отримати її можуть як особи, які вперше навчаються керуванню транспортними засобами, так і водії, що вже мають відкриті інші категорії.

Для тих, хто ще не має посвідчення водія, процедура передбачає проходження навчання в акредитованому закладі з підготовки водіїв, складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС, після чого видається посвідчення з відкритою категорією В1.

Водночас водіям, які вже мають відкриту категорію В, С або С1, повторно складати теоретичний іспит не потрібно. Для відкриття категорії В1 їм достатньо пройти 20-годинний курс практичного керування транспортними засобами цієї категорії в акредитованому навчальному закладі та успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС.

З якого віку можна отримати категорію В1

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 340, отримати право на керування транспортними засобами категорії В1 можуть лише громадяни, яким виповнилося 18 років.

Таким чином, законно керувати квадроциклами, трициклами та іншими транспортними засобами цієї категорії мають право лише повнолітні водії, які відкрили категорію В1 у своєму посвідченні водія.

Виняток для посвідчень водія старого зразка

Водночас для водіїв, які отримували посвідчення водія старого зразка до впровадження сучасної категоризації транспортних засобів (до листопада 2008 року), діє особливий порядок.

Під час обміну такого посвідчення на документ нового зразка категорія В1 відкривається автоматично разом із категорією В без необхідності проходити додаткове навчання чи складати іспити, нагадують у Головному сервісному центрі МВС.

Саме тому водіям, які мають посвідчення водія старого зразка, варто уважно перевіряти перелік відкритих категорій після його обміну.

Перед придбанням квадроцикла або трицикла рекомендуємо переконатися, що у вашому посвідченні водія відкрита категорія В1.

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