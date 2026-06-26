У форму поліцейських додають жетон з індивідуальним номером і групою крові
Кабінет Міністрів затвердив зміни до опису та зразків предметів однострою поліцейських, якими запроваджується новий ідентифікаційний жетон.
Відповідну постанову № 785 ухвалено 17 червня 2026 року.
Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, новий елемент однострою поліцейських – ідентифікаційний жетон використовуватиметься під час виконання завдань у районах бойових дій та в прифронтових громадах. На жетоні зазначатимуться індивідуальний номер поліцейського, група крові та резус-фактор. Це, перш за все, дасть змогу оперативніше надавати медичну допомогу в разі поранень.
Як виглядає жетон
Згідно зі змінами, до форми поліцейських додається ідентифікаційний жетон у вигляді прямокутника з харчової нержавіючої сталі розміром 45×26 мм і товщиною 1 мм із заокругленими кутами.
На лицьовому боці жетона міститимуться написи «Україна» та «Національна поліція», індивідуальний номер поліцейського, а також дані про групу крові та резус-фактор. Аналогічна інформація дублюватиметься і на зворотному боці виробу.
Посередині жетона передбачено перфораційну лінію, за якою він може бути розділений у разі необхідності. Також жетон матиме отвір діаметром 3 мм для носіння на шнурку або ланцюжку на шиї.
Після звільнення поліцейського жетон зберігатиметься в його архівній особовій справі.
Окремо визначено технічні параметри нанесення інформації:
- ширина обвідки шрифту — 0,4 міліметра;
- глибина обвідки шрифту — до 0,2 міліметра;
- висота шрифту — 2,2 міліметра;
- глибина перфораційної лінії — 0,3 міліметра
У МВС зазначають, що жетон забезпечуватиме додатковий спосіб ідентифікації особи поліцейського у разі потрапляння в полон або загибелі.
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