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У форму поліцейських додають жетон з індивідуальним номером і групою крові

14:43, 26 червня 2026
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У поліцейських з’явиться новий ідентифікаційний жетон.
У форму поліцейських додають жетон з індивідуальним номером і групою крові
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Кабінет Міністрів затвердив зміни до опису та зразків предметів однострою поліцейських, якими запроваджується новий ідентифікаційний жетон.

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Відповідну постанову № 785 ухвалено 17 червня 2026 року.

Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, новий елемент однострою поліцейських – ідентифікаційний жетон використовуватиметься під час виконання завдань у районах бойових дій та в прифронтових громадах. На жетоні зазначатимуться індивідуальний номер поліцейського, група крові та резус-фактор. Це, перш за все, дасть змогу оперативніше надавати медичну допомогу в разі поранень.

Як виглядає жетон

Згідно зі змінами, до форми поліцейських додається ідентифікаційний жетон у вигляді прямокутника з харчової нержавіючої сталі розміром 45×26 мм і товщиною 1 мм із заокругленими кутами.

На лицьовому боці жетона міститимуться написи «Україна» та «Національна поліція», індивідуальний номер поліцейського, а також дані про групу крові та резус-фактор. Аналогічна інформація дублюватиметься і на зворотному боці виробу.

Посередині жетона передбачено перфораційну лінію, за якою він може бути розділений у разі необхідності. Також жетон матиме отвір діаметром 3 мм для носіння на шнурку або ланцюжку на шиї.

Після звільнення поліцейського жетон зберігатиметься в його архівній особовій справі.

Окремо визначено технічні параметри нанесення інформації:

  • ширина обвідки шрифту — 0,4 міліметра;
  • глибина обвідки шрифту — до 0,2 міліметра;
  • висота шрифту — 2,2 міліметра;
  • глибина перфораційної лінії — 0,3 міліметра

У МВС зазначають, що жетон забезпечуватиме додатковий спосіб ідентифікації особи поліцейського у разі потрапляння в полон або загибелі.

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Національна поліція МВС Кабінет Міністрів України

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