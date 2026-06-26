Польща скасувала норму, яка відкривала доступ до персональних даних пацієнтів з онкологією

Після критики влада відмовилася розширювати доступ до конфіденційної медичної інформації.

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Сенат Польщі підтримав зміни до закону про Національну онкологічну мережу, покликані покращити організацію онкологічної допомоги.

Водночас із законопроєкту вилучили норму, яка могла розширити коло осіб із доступом до персональних і медичних даних пацієнтів з онкологічними захворюваннями після критики з боку органів, відповідальних за цифрову політику та законодавство.

Закон передбачає низку організаційних змін, які мають покращити координацію діагностики та лікування онкологічних захворювань. Також планується зменшити адміністративне навантаження на медичні заклади, що входять до Національної онкологічної мережі, зокрема в частині аналізу та моніторингу звітності інших онкологічних центрів.

Крім того, документ відкриває можливість повноцінного впровадження електронної картки діагностики та лікування онкологічних захворювань (DILO). Це дозволить автоматизувати оформлення документації та внесення необхідних даних.

Чому виникла суперечка

Первинна редакція законопроєкту також передбачала зміни до закону про систему інформації в охороні здоров'я. Вона дозволяла надавати доступ до персональних і медичних даних пацієнтів не лише медичним працівникам, а й «іншим особам», які виконують допоміжні функції під час надання медичних послуг у межах онкологічної допомоги або співпраці в Національній онкологічній мережі.

Такі працівники могли б отримувати доступ до інформації на підставі відповідного уповноваження для координації лікування або розрахунків за медичні послуги.

Саме формулювання «інші особи» викликало зауваження під час погодження законопроєкту.

Дані онкопацієнтів належать до особливо чутливих

Міністерство цифровізації Польщі наголосило, що дані, які обробляються в межах Національної онкологічної мережі, зокрема інформація, що міститься в картці DILO та плані лікування, є особливо чутливими персональними даними відповідно до статті 9 Загального регламенту ЄС про захист даних (GDPR).

Такі дані загалом заборонено обробляти, за винятком чітко визначених законом випадків. Наприклад, коли це необхідно для медичної діагностики, лікування, забезпечення медичної допомоги чи управління системою охорони здоров'я відповідно до законодавства ЄС або держави-члена.

У міністерстві звернули увагу, що поняття «інші особи» не дає відповіді на запитання, чи належать ці працівники до категорій, на яких поширюється обов'язок зберігати професійну медичну таємницю, як-от лікарі чи медичні сестри. Фактично єдиною підставою для доступу мало бути уповноваження від адміністратора персональних даних.

Подібні застереження висловив і Урядовий центр законодавства Польщі, зазначивши, що запропонована норма відкривала доступ до конфіденційної медичної інформації надто широкому колу осіб, що могло становити ризик для захисту персональних даних пацієнтів.

Спірну норму вилучили

Після розгляду зауважень Міністерство охорони здоров'я Польщі повідомило, що відмовилося від запропонованих змін. У новій редакції законопроєкту положення про розширення кола осіб із доступом до персональних і медичних даних онкологічних пацієнтів було повністю вилучено.

Таким чином, схвалений Сенатом закон не містить норми, яка дозволяла б надавати доступ до чутливої медичної інформації працівникам, не пов'язаним безпосередньо з наданням медичної допомоги.

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