Податки для інвесторів можуть знизити до 5%: у Раді пропонують альтернативні стимули для вкладень в український бізнес

Законопроєкт передбачає знижену ставку ПДФО для окремих інвестиційних доходів та скасування обов’язку подавати декларацію для частини інвесторів.

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У Верховній Раді зареєстровано альтернативний законопроєкт №15314-1, який пропонує стимулювати інвестиції громадян в український ринок капіталу не через створення нових інвестиційних рахунків, а шляхом податкових пільг.

Відповідні зміни пояснюються тим, що сьогодні український фондовий ринок має низьку активність роздрібних інвесторів. Однією з причин є недостатня привабливість фінансових інструментів порівняно з іншими способами заощадження коштів.

Запропоновані зміни мають зробити вкладення в українські корпоративні облігації та інститути спільного інвестування більш конкурентними завдяки м’якшому оподаткуванню.

Законопроєкт розроблено як альтернативний до проєкту №15314.

Як раніше писала «Судово-юридична газета» основний законопроєкт №15314 передбачає:

запровадження особових інвестиційних рахунків, які відкриватимуть інвестиційні фірми для обліку коштів фізичних осіб та здійснення ними інвестиційної діяльності;

встановлення, що строк дії такого рахунку не обмежується, а поповнювати його можна на суму до 10 000 євро на місяць (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на 1 січня відповідного року);

запровадження спеціального режиму оподаткування, за яким доходи від інвестування через особовий інвестиційний рахунок (прибуток від операцій із цінними паперами, дивіденди, проценти тощо) не оподатковуватимуться за умови, що кошти перебуватимуть на рахунку не менше 1095 календарних днів;

встановлення обов’язку інвестиційних фірм повідомляти податкові органи про відкриття та закриття особових інвестиційних рахунків, а також щороку звітувати про операції за ними;

визначення правил функціонування особових інвестиційних рахунків, зокрема можливості відкриття лише одного такого рахунку на особу, порядку його дострокового закриття, зміни інвестиційної фірми та інших запобіжників для захисту інвесторів і недопущення зловживань.

Якщо основний документ пропонує запровадити механізм особових інвестиційних рахунків і потребує комплексних змін законодавства про ринки капіталу, то альтернативний варіант робить ставку на зміну податкових правил.

Які податкові пільги пропонує альтернативний законопроєкт

Проєктом закону №15314-1 пропонується комплексно змінити норми Податкового кодексу України щодо оподаткування інвестиційних доходів, дивідендів та інвестиційного прибутку, а також уточнити окремі правила декларування доходів.

Зокрема, підпункт 165.1.18 статті 165 викладається в новій редакції. Не оподатковуються дивіденди, які виплачуються платнику податку у вигляді акцій, паїв або інвестиційних сертифікатів, емітованих резидентом, за умови що таке нарахування не змінює часток акціонерів у статутному капіталі та призводить до його збільшення на суму нарахованих дивідендів. Таке звільнення також застосовується, якщо емітент здійснював публічне розміщення цінних паперів і має не менше 1000 інвесторів.

Також змінюються ставки податку на пасивні доходи. Базова ставка залишається 18%, але для окремих доходів встановлюється ставка 5% — зокрема для дивідендів за акціями та корпоративними правами, доходів за корпоративними облігаціями, а також інвестиційних доходів за публічно розміщеними цінними паперами інститутів спільного інвестування, за умови дотримання вимог щодо кількості інвесторів і структури володіння.

Встановлюється, що 5% ставка застосовується до доходів у вигляді дивідендів за цінними паперами інститутів спільного інвестування, розміщеними шляхом публічної пропозиції, а також корпоративних облігацій з аналогічними умовами щодо кількості інвесторів і частки володіння.

Передбачено також напівставку від базової ставки визначеної пунктом 167.1 для доходів у вигляді дивідендів, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та іншими суб’єктами, що не є платниками податку на прибуток, за винятком окремо визначених випадків.

Додатково запроваджується 5% ставка для інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами, розміщеними шляхом публічної пропозиції, зокрема корпоративними облігаціями українських емітентів та цінними паперами інститутів спільного інвестування.

Крім того, платників податків планують звільнити від обов’язку подавати річну декларацію, якщо протягом року вони отримували інвестиційний прибуток виключно через професійного торговця цінними паперами, який уже виконав функції податкового агента. Таким чином, інвесторам не доведеться дублювати інформацію у власній звітності.

У разі ухвалення законопроєкту, ухвалені зміни мають вступити у законну силу з 1 січня 2027 року.

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