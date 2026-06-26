Налоги для инвесторов могут снизить до 5%: в Раде предлагают альтернативные стимулы для вложений в украинский бизнес

Законопроект предусматривает пониженную ставку НДФЛ для отдельных инвестиционных доходов и отмену обязанности подавать декларацию для части инвесторов.

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В Верховной Раде зарегистрирован альтернативный законопроект №15314-1, который предлагает стимулировать инвестиции граждан в украинский рынок капитала не через создание новых инвестиционных счетов, а путем налоговых льгот.

Соответствующие изменения объясняются тем, что сегодня украинский фондовый рынок имеет низкую активность розничных инвесторов. Одной из причин является недостаточная привлекательность финансовых инструментов по сравнению с другими способами сбережения средств.

Предложенные изменения должны сделать вложения в украинские корпоративные облигации и институты совместного инвестирования более конкурентными благодаря более мягкому налогообложению.

Законопроект разработан как альтернативный к проекту №15314.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», основной законопроект №15314 предусматривает:

введение личных инвестиционных счетов, которые будут открываться инвестиционными фирмами для учета средств физических лиц и осуществления ими инвестиционной деятельности;

установление, что срок действия такого счета не ограничивается, а пополнять его можно на сумму до 10 000 евро в месяц (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ на 1 января соответствующего года);

введение специального режима налогообложения, при котором доходы от инвестирования через личный инвестиционный счет (прибыль от операций с ценными бумагами, дивиденды, проценты и т. д.) не будут облагаться налогом при условии, что средства находятся на счете не менее 1095 календарных дней;

обязанность инвестиционных фирм уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии личных инвестиционных счетов, а также ежегодно отчитываться по операциям по ним;

определение правил функционирования личных инвестиционных счетов, включая возможность открытия только одного такого счета на одно лицо, порядок его досрочного закрытия, смены инвестиционной фирмы и другие механизмы защиты инвесторов и предотвращения злоупотреблений.

Если основной документ предлагает внедрение механизма личных инвестиционных счетов и требует комплексных изменений законодательства о рынке капитала, то альтернативный вариант делает ставку на изменение налоговых правил.

Какие налоговые льготы предлагает альтернативный законопроект

Законопроектом №15314-1 предлагается комплексно изменить нормы Налогового кодекса Украины относительно налогообложения инвестиционных доходов, дивидендов и инвестиционной прибыли, а также уточнить отдельные правила декларирования доходов.

В частности, подпункт 165.1.18 статьи 165 излагается в новой редакции. Не облагаются налогом дивиденды, которые выплачиваются налогоплательщику в виде акций, паев или инвестиционных сертификатов, эмитированных резидентом, при условии что такое начисление не изменяет доли акционеров в уставном капитале и приводит к его увеличению на сумму начисленных дивидендов. Такое освобождение также применяется, если эмитент осуществлял публичное размещение ценных бумаг и имеет не менее 1000 инвесторов.

Также меняются ставки налога на пассивные доходы. Базовая ставка остается 18%, но для отдельных доходов устанавливается ставка 5% — в частности для дивидендов по акциям и корпоративным правам, доходов по корпоративным облигациям, а также инвестиционных доходов по публично размещенным ценным бумагам институтов совместного инвестирования при соблюдении требований относительно количества инвесторов и структуры владения.

Устанавливается, что ставка 5% применяется к доходам в виде дивидендов по ценным бумагам институтов совместного инвестирования, размещенным путем публичного предложения, а также корпоративным облигациям с аналогичными условиями по количеству инвесторов и доле владения.

Предусматривается также половинная ставка от базовой ставки, определенной пунктом 167.1, для доходов в виде дивидендов, начисленных нерезидентами, институтами совместного инвестирования и другими субъектами, не являющимися плательщиками налога на прибыль, за исключением отдельных случаев.

Дополнительно вводится ставка 5% для инвестиционной прибыли от операций с ценными бумагами, размещенными путем публичного предложения, в частности корпоративными облигациями украинских эмитентов и ценными бумагами институтов совместного инвестирования.

Кроме того, налогоплательщиков планируют освободить от обязанности подавать годовую декларацию, если в течение года они получали инвестиционную прибыль исключительно через профессионального торговца ценными бумагами, который уже выполнил функции налогового агента. Таким образом, инвесторам не придется дублировать информацию в собственной отчетности.

В случае принятия законопроекта изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

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