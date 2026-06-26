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Часть пенсионеров больше не будет получать доплату к пенсии: что изменилось

17:25, 26 июня 2026
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В Украине перестали назначать доплату к пенсии новым Почетным донорам из-за изменений в законодательстве.
Часть пенсионеров больше не будет получать доплату к пенсии: что изменилось
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С 26 января в Украине начали действовать новые правила относительно социальных гарантий для доноров крови. Отныне лицам, которые будут получать звание «Почетный донор Украины», больше не будут назначать доплату к пенсии. Об изменениях напомнили в Пенсионном фонде Украины.

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Изменения введены Законом Украины «О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови». Согласно новым нормам, отменены следующие льготы:

дополнительный оплачиваемый день отдыха после сдачи крови;
оплата больничного в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа;
надбавки к стипендиям и денежному обеспечению для отдельных категорий доноров;
доплата к пенсии для Почетных доноров Украины в размере 10% прожиточного минимума.

Какие льготы остались

Несмотря на отмену части гарантий, доноры и в дальнейшем будут пользоваться рядом прав. В частности, работники, сдающие кровь, как и прежде, могут быть освобождены от работы в день донации с сохранением среднего заработка. Также сохраняется право на бесплатное медицинское обследование перед процедурой и бесплатное питание либо соответствующую денежную компенсацию его стоимости.

В то же время закон предусматривает переходные положения для тех, кто успел воспользоваться льготами до вступления в силу новых правил.

Так, граждане, выполнившие необходимые условия до 25 января 2026 года, еще в течение года после последней донации будут иметь право на оплату больничных в размере 100% средней заработной платы.

Кроме того, если дополнительный день отдыха был заработан до отмены этой льготы, его можно использовать позже либо присоединить к ежегодному отпуску.

Что касается пенсионных выплат, то доплата больше не будет назначаться новым Почетным донорам. В то же время граждане, которым она была установлена до 25 января 2026 года, продолжат получать надбавку в ранее установленном размере.

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