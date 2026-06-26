ЕС продлит защиту для украинцев за рубежом, но вводит исключения для военнообязанных

Еврокомиссия предлагает «корректировку» правил.

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Европейская комиссия хочет продлить действие механизма временной защиты для украинских беженцев, спасающихся от войны, еще на один год — до 4 марта 2028 года. В то же время в предложении предусмотрены изменения относительно круга лиц, которые смогут претендовать на этот статус.

Как указал еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер, действующий режим временной защиты должен завершиться в марте 2027 года, однако его планируют продлить для поддержки украинцев в странах ЕС.

В то же время Еврокомиссия предлагает «корректировку» правил. В частности, предполагается, что вновь прибывшие лица, подпадающие под ограничения на выезд из Украины в связи с воинской обязанностью, не смогут получить временную защиту в ЕС.

В Брюсселе указали, что соответствующий вопрос был обсужден с украинской стороной и государствами-членами ЕС.

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