ЄС продовжить захист для українців за кордоном, але вводить винятки для військовозобов’язаних

Єврокомісія пропонує «коригування» правил.

Фото: Getty Images

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Європейська комісія хоче продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які рятуються від війни, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у пропозиції передбачені зміни щодо кола осіб, які можуть претендувати на цей статус.

Як вказав єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер, поточний режим тимчасового захисту має завершитися у березні 2027 року, однак його планують продовжити для підтримки українців у країнах ЄС.

Водночас Єврокомісія пропонує «коригування» правил. Зокрема, передбачається, що новоприбулі особи, які підпадають під обмеження на виїзд з України через військові зобов’язання відповідно, не зможуть отримати тимчасовий захист у ЄС.

У Брюсселі вказали, що відповідне питання було обговорено з українською стороною та державами-членами ЄС.

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