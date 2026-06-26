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ЄС продовжить захист для українців за кордоном, але вводить винятки для військовозобов’язаних

11:13, 26 червня 2026
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Єврокомісія пропонує «коригування» правил.
ЄС продовжить захист для українців за кордоном, але вводить винятки для військовозобов’язаних
Фото: Getty Images
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Європейська комісія хоче продовжити дію механізму тимчасового захисту для українських біженців, які рятуються від війни, ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Водночас у пропозиції передбачені зміни щодо кола осіб, які можуть претендувати на цей статус.

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Як вказав єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер,  поточний режим тимчасового захисту має завершитися у березні 2027 року, однак його планують продовжити для підтримки українців у країнах ЄС.

Водночас Єврокомісія пропонує «коригування» правил. Зокрема, передбачається, що новоприбулі особи, які підпадають під обмеження на виїзд з України через військові зобов’язання відповідно, не зможуть отримати тимчасовий захист у ЄС.

У Брюсселі вказали, що відповідне питання було обговорено з українською стороною та державами-членами ЄС.

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ЄС Україна війна військовозобов'язаний перетин кордону

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