Після нічних обстрілів — дистанційна робота і 10 днів відпустки: трудові правила пропонують переписати

Чи можна буде не їхати в офіс після нічної атаки: в Україні пропонують дати працівникам більше гарантій.

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В Україні пропонують змінити трудове законодавство на час дії воєнного стану. Ініціатива передбачає запровадження додаткових гарантій для працівників, які щодня працюють в умовах повітряних тривог, ракетних та дронових атак, постійного стресу й недосипання.

Серед запропонованих змін – пріоритет дистанційної роботи, право на гнучкий початок робочого дня після нічних обстрілів, додаткова оплачувана відпустка та обов'язок роботодавців забезпечувати працівників безпечними укриттями.

Чому пропонують змінити трудове законодавство

Українці вже понад чотири роки живуть в умовах повномасштабної війни. Мільйони громадян щоночі прокидаються через повітряні тривоги та ракетні обстріли, проводять час в укриттях, недосипають і перебувають у стані постійного психологічного навантаження, але вже вранці змушені вирушати на роботу.

Наголошується, що такі умови негативно впливають на фізичне та психічне здоров'я працівників, підвищують ризик дорожньо-транспортних пригод, професійного вигорання, знижують продуктивність праці та створюють додаткові загрози для життя.

У петиції також зазначається, що сьогодні чимало професій дозволяють виконувати посадові обов'язки дистанційно без втрати ефективності. Водночас значна кількість роботодавців і надалі вимагає обов'язкової присутності працівників в офісі навіть тоді, коли виробничої необхідності в цьому немає.

Які зміни пропонують запровадити

До Кабміну звернулися із проханням розглянути можливість внесення змін до законодавства України та запровадити додаткові гарантії для працівників на період воєнного стану.

Зокрема, пропонується:

закріпити пріоритет дистанційної роботи, якщо посадові обов'язки можуть виконуватися віддалено без шкоди для діяльності підприємства, а особиста присутність має вимагатися лише у випадках, коли вона є об'єктивно необхідною;

надати працівникам право на тимчасову дистанційну роботу після масованих ракетних чи дронових атак, тривалих нічних повітряних тривог або інших подій, які суттєво вплинули на безпеку та можливість повноцінного відпочинку;

запровадити додаткову оплачувану відпустку під час воєнного стану, наприклад до 10 календарних днів на рік, як захід підтримки психічного та фізичного здоров'я населення;

зобов'язати роботодавців забезпечувати працівників укриттями, які відповідають установленим вимогам, або укладати договори про використання найближчих придатних укриттів із гарантованим доступом працівників під час повітряної тривоги;

надати працівникам право на гнучкий початок робочого дня після тривалих нічних повітряних тривог або масованих атак, якщо це не перешкоджає виконанню посадових обов'язків;

запровадити державні стимули для роботодавців, які активно впроваджують дистанційну роботу, створюють безпечні умови праці та підтримують працівників під час воєнного стану.

Яких результатів очікують від нововведень

У петиції зазначається, що реалізація запропонованих змін має сприяти:

збереженню життя та здоров'я працівників;

зменшенню рівня стресу і професійного вигорання;

підвищенню продуктивності праці;

скороченню кількості поїздок у періоди підвищеної небезпеки;

формуванню сучасної та гуманної державної політики підтримки населення в умовах війни.

Автор також наголошує, що підтримка українців під час війни є не лише питанням соціального захисту, а й інвестицією у стійкість держави, економіки та людського потенціалу. На його думку, працівники, які почуваються захищеними, можуть ефективніше виконувати свої професійні обов'язки, підтримувати родини та робити внесок у розвиток країни навіть у найскладніші часи.

До кого звернулися автори петиції

У зверненні міститься прохання до Президента, Кабміну та Верховної Ради підтримати запропоновані ініціативи і розпочати підготовку відповідних законодавчих змін.

Електронну петицію №41/010193-26еп зареєстровано 26 червня 2026 року. До завершення збору підписів залишається 92 дні.

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