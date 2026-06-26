З 1 липня змінюються правила відправлення посилок до ЄС: за що доведеться платити 3 євро

Подарунки дорожчі за 45 євро та всі комерційні посилки оформлюватимуться за новими правилами.

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Перед 1 липня українським підприємцям, які продають товари до країн Євросоюзу, варто врахувати нові правила міжнародних відправлень. ЄС змінює порядок митного оформлення комерційних посилок, запроваджує обов'язковий збір за кожну товарну позицію в декларації та нові вимоги щодо адміністрування ПДВ. Нововведення стосуватимуться всіх поштових і логістичних операторів, які працюють із європейським ринком, незалежно від вартості товарів у відправленні.

Які зміни чекають на міжнародні відправлення

Із 1 липня 2026 року в країнах ЄС набувають чинності нові митні правила для міжнародних відправлень. Для українських експортерів це означає запровадження обов'язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, зазначену окремим рядком у митній декларації, а також нові вимоги щодо адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

На які посилки поширюватимуться нові правила

Нові вимоги поширюються на всі поштові та логістичні компанії, які працюють із ринком Європейського Союзу.

Вони стосуються:

усіх комерційних відправлень незалежно від вартості товарів;

подарунків із задекларованою вартістю понад 45 євро.

Окрім обов'язкового збору в розмірі 3 євро за кожну товарну позицію, до відправлень можуть застосовуватися:

ПДВ, якщо він не був сплачений через систему IOSS;

місцеві збори за митне оформлення або оброблення відправлень.

Перелік таких зборів і їхній розмір кожна країна Європейського Союзу визначатиме окремо.

Як нараховуватиметься збір у 3 євро

Збір у розмірі 3 євро стягуватиметься за кожну окрему категорію товару, зазначену в митній декларації.

Наприклад, якщо в одній посилці відправляються сукня та книги, збір буде нарахований за дві товарні позиції.

Водночас додаткових витрат можна уникнути у випадках, коли в одному відправленні містяться однотипні товари з однаковим товарним кодом. Наприклад, шкарпетки різних кольорів можуть оформлюватися як одна товарна позиція.

У деяких країнах ЄС діятиме перехідний період

В Укрпошті повідомили, що компанія вже готова працювати за новими правилами Європейського Союзу. Водночас частина поштових операторів і митних служб у країнах ЄС ще завершує технічну підготовку до нової системи.

Тому протягом перехідного періоду, який може тривати один-два місяці, в окремих країнах застосовуватимуться тимчасові процедури оформлення. У таких випадках митні платежі сплачуватимуть отримувачі під час отримання посилки.

В Укрпошті наголошують, що це не вплине на можливість надсилати товари з України до країн Європейського Союзу. Компанія продовжує приймати та доставляти міжнародні відправлення у штатному режимі відповідно до нових митних правил.

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