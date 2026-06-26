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С 1 июля меняются правила отправки посылок в ЕС: за что придется платить 3 евро

11:30, 26 июня 2026
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Подарки стоимостью свыше 45 евро и все коммерческие посылки будут оформляться по новым правилам.
С 1 июля меняются правила отправки посылок в ЕС: за что придется платить 3 евро
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Перед 1 июля украинским предпринимателям, которые продают товары в страны Евросоюза, следует учитывать новые правила международных отправлений. ЕС меняет порядок таможенного оформления коммерческих посылок, вводит обязательный сбор за каждую товарную позицию в декларации и новые требования к администрированию НДС. Нововведения коснутся всех почтовых и логистических операторов, работающих с европейским рынком, независимо от стоимости товаров в отправлении.

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Какие изменения ждут международные отправления

С 1 июля 2026 года в странах ЕС вступают в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в таможенной декларации, а также новые требования к администрированию налога на добавленную стоимость (НДС).

На какие посылки будут распространяться новые правила

Новые требования распространяются на все почтовые и логистические компании, работающие с рынком Европейского Союза.

Они касаются:

  • всех коммерческих отправлений независимо от стоимости товаров;
  • подарков с задекларированной стоимостью свыше 45 евро.

Помимо обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, к отправлениям могут применяться:

  • НДС, если он не был уплачен через систему IOSS;
  • местные сборы за таможенное оформление или обработку отправлений.

Перечень таких сборов и их размер каждая страна Европейского Союза будет определять отдельно.

Как будет начисляться сбор в размере 3 евро

Сбор в размере 3 евро будет взиматься за каждую отдельную категорию товара, указанную в таможенной декларации.

Например, если в одной посылке отправляются платье и книги, сбор будет начислен за две товарные позиции.

В то же время дополнительных расходов можно избежать в случаях, когда в одном отправлении содержатся однотипные товары с одинаковым товарным кодом. Например, носки разных цветов могут оформляться как одна товарная позиция.

В некоторых странах ЕС будет действовать переходный период

В Укрпочте сообщили, что компания уже готова работать по новым правилам Европейского Союза. В то же время часть почтовых операторов и таможенных служб в странах ЕС еще завершает техническую подготовку к новой системе.

Поэтому в течение переходного периода, который может длиться один-два месяца, в отдельных странах будут применяться временные процедуры оформления. В таких случаях таможенные платежи будут оплачивать получатели при получении посылки.

В Укрпочте подчеркивают, что это не повлияет на возможность отправки товаров из Украины в страны Европейского Союза. Компания продолжает принимать и доставлять международные отправления в штатном режиме в соответствии с новыми таможенными правилами.

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ЕС Евросоюз

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