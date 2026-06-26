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Метеорологов хотят сертифицировать, а готовность к химическим, биологическим и радиационным угрозам — усилить: что изменит законопроект

12:41, 26 июня 2026
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о гидрометеорологической деятельности, которым предлагается ввести сертификацию метеорологов, обновить систему наблюдений и усовершенствовать механизмы химической, биологической и радиационной защиты.
Метеорологов хотят сертифицировать, а готовность к химическим, биологическим и радиационным угрозам — усилить: что изменит законопроект
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В Украине решили усилить защиту от химических, биологических и радиационных угроз, а также модернизировать систему гидрометеорологического мониторинга. Для этого в Верховную Раду внесен проект Закона «О гидрометеорологической деятельности» №15347.

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Законопроект разработан в связи с необходимостью обновления правовых основ осуществления гидрометеорологической деятельности в Украине и определения современного статуса национальной гидрометеорологической службы. Одной из ключевых причин его подготовки авторы называют необходимость усиления готовности государства к реагированию на возможное применение оружия массового уничтожения, а также аварии на опасных объектах.

Документом предлагается комплексно пересмотреть Закон «О гидрометеорологической деятельности», Кодекс гражданской защиты Украины и Закон «Об Обществе Красного Креста Украины». Как отмечается в пояснительной записке, одновременное обновление этих законодательных актов необходимо для создания единой системы правового регулирования в сферах, связанных с химической, биологической и радиационной защитой.

Авторы законопроекта подчеркивают, что национальная гидрометеорологическая служба выполняет важную превентивную функцию, осуществляя мониторинг окружающей среды, наблюдение за уровнем химического и радиационного загрязнения, а также прогнозирование последствий радиационных аварий и распространения опасных химических веществ в атмосфере.

В то же время Кодекс гражданской защиты определяет механизмы государственного реагирования на такие угрозы, включая проведение санитарной обработки населения и обеспечение граждан средствами индивидуальной защиты. Общество Красного Креста Украины, в свою очередь, участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оказывая медицинскую и иную помощь в зонах поражения.

По мнению авторов документа, только синхронизация законодательства в этих трех сферах позволит сформировать единый механизм — от выявления опасности с помощью атмосферных измерений до оперативного государственного реагирования и спасения населения в условиях массовых химических, биологических или радиационных угроз.

Что предлагает законопроект

Целью законопроекта является определение современных правовых, экономических и организационных основ осуществления гидрометеорологической деятельности в Украине, а также существенное повышение способности государства реагировать на возможное применение оружия массового уничтожения.

Для этого предлагается обновить правовой статус национальной гидрометеорологической службы и государственной системы наблюдений, внедрить современные стандарты химической, биологической и радиационной защиты, уточнить полномочия органов власти по централизованному учету и обеспечению населения средствами индивидуальной защиты, а также расширить полномочия Общества Красного Креста Украины по участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Водный кодекс Украины, Кодекс гражданской защиты Украины и изложение Закона «О гидрометеорологической деятельности» в новой редакции.

Среди основных нововведений предлагается ввести сертификацию специалистов в сфере гидрометеорологии и создать соответствующий государственный реестр, установить охранные зоны вокруг пунктов гидрометеорологических наблюдений для обеспечения их репрезентативности, обновить порядок государственного учета поверхностных вод по количественным и качественным показателям, а также законодательно закрепить термин «химически опасный объект».

Кроме того, документ расширяет обязанности единой государственной системы гражданской защиты в особый период. В частности, предусматривается проведение санитарной обработки населения и специальной обработки имущества.

Также предлагается закрепить полномочия Кабинета Министров по определению порядка обеспечения, выдачи, учета и замены средств индивидуальной защиты органов дыхания для населения и органов управления гражданской защитой, а также обеспечения сил гражданской защиты средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля.

Отдельными положениями законопроекта предлагается урегулировать сотрудничество Общества Красного Креста Украины с единой государственной системой гражданской защиты и предусмотреть возможность его привлечения к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и других опасных событий.

В пояснительной записке отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Мероприятия планируется осуществлять в пределах действующих бюджетных назначений и за счет средств, полученных от предоставления платных услуг в сфере гидрометеорологического обслуживания.

Ожидается, что принятие закона повысит эффективность гидрометеорологической деятельности, усилит экологическую безопасность государства, обеспечит своевременное прогнозирование последствий радиационных аварий, а также будет способствовать созданию действенного механизма химической, биологической и радиационной защиты населения. Кроме того, совершенствование законодательства относительно деятельности Общества Красного Креста Украины должно повысить уровень гуманитарного реагирования и расширить возможности его участия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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Верховная Рада Украины законопроект Парламент защита

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