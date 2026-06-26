Дочь через суд добилась выплаты почти 245 тысяч гривен пенсии, которую отец не успел получить при жизни

Наследнице пришлось судиться с Пенсионным фондом, чтобы получить причитающиеся денежные средства.

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Одесский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым с Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области в пользу наследницы взыскано 244 969,87 грн пенсии, начисленной ее умершему отцу во исполнение решения суда, но не выплаченной при его жизни. Апелляционную жалобу Пенсионного фонда суд оставил без удовлетворения.

Обстоятельства дела

В 2022 году Одесский окружной административный суд признал противоправным отказ Пенсионного фонда в перерасчете пенсии мужчине и обязал провести ее перерасчет и выплату с 1 апреля 2019 года на основании обновленной справки о размере денежного обеспечения. Во исполнение этого решения Пенсионный фонд определил сумму доплаты в размере 244 969,87 грн, однако при жизни пенсионера она выплачена не была.

После смерти мужчины его дочь приняла наследство. В соответствии с завещанием она являлась наследницей всего имущества наследодателя, а материалы наследственного дела не содержали сведений о других лицах, заявивших о принятии наследства. Истица обратилась в суд с требованием взыскать с Пенсионного фонда сумму начисленной, но невыплаченной пенсии. Ее размер также подтверждался ответом самого Пенсионного фонда.

Приморский районный суд Одессы частично удовлетворил иск. Суд отказал в требовании о признании права собственности на эти денежные средства, указав, что надлежащим способом защиты в данном случае является именно их взыскание с Пенсионного фонда, и присудил к выплате 244 969,87 грн.

Что утверждал Пенсионный фонд

В апелляционной жалобе Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области указывало, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и не учел правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 28 ноября 2023 года по делу №420/244/20.

По мнению Пенсионного фонда, в случае перехода причитавшихся умершему выплат к наследникам такие правоотношения не являются наследственными, а потому не допускают правопреемства и применения норм наследственного права.

Почему апелляционный суд отклонил эти доводы

Коллегия судей подчеркнула, что законодательство предусматривает специальный порядок выплаты недополученной пенсии после смерти пенсионера. Если члены семьи, имеющие право на такую выплату, не обратились за ее получением в течение шести месяцев со дня открытия наследства, такая сумма входит в состав наследства.

Суд отметил, что Пенсионный фонд не доказал наличие членов семьи, которые обратились за выплатой недополученной пенсии в установленный законом шестимесячный срок. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что спорная сумма вошла в состав наследства.

Апелляционный суд отдельно обратил внимание, что правовая позиция Верховного Суда по делу №420/244/20, на которую ссылался Пенсионный фонд, не подлежит применению в данном споре. То дело касалось вопроса замены стороны в исполнительном производстве по административному делу, тогда как в данном случае предметом рассмотрения являлись гражданские наследственные правоотношения относительно взыскания уже начисленной, но не выплаченной пенсии.

Вместо этого коллегия судей применила устоявшуюся практику Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного гражданского суда, согласно которой начисленная, но не выплаченная при жизни пенсионера сумма пенсии может быть объектом наследственных правоотношений, а споры о ее взыскании рассматриваются по правилам гражданского судопроизводства.

Вывод суда

Одесский апелляционный суд пришел к выводу по делу №522/20664/25-е, что суд первой инстанции правильно определил характер спорных правоотношений, применил нормы гражданского законодательства и специальных пенсионных законов и обоснованно взыскал с Пенсионного фонда 244 969,87 грн недополученной пенсии в пользу наследницы.

В результате апелляционная жалоба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области оставлена без удовлетворения, а решение Приморского районного суда Одессы — без изменений.

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