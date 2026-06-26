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В Киеве организованная группа в составе должностных лиц «Киевзеленстроя» разворовала 3 млн грн на ремонтах парков

10:19, 26 июня 2026
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Речь идет о парках «Нивки», «Орленок», «Радунка», «Юность».
В Киеве организованная группа в составе должностных лиц «Киевзеленстроя» разворовала 3 млн грн на ремонтах парков
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В Киеве на ремонтах четырех парков похитили около 3 млн гривен. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, была разоблачена организованная группа в составе должностных лиц КО «Киевзеленстрой».

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Под процессуальным руководством прокуратуры Киева семи участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами.

Как отметили в прокуратуре, в 2024 году коммунальное объединение «Киевзеленстрой» подписало с частным обществом договоры на ремонт столичных парков «Нивки», «Орленок», «Радунка», «Юность».

По версии следствия, подозреваемые, предварительно договорившись, вносили в сметную документацию завышенную стоимость строительных материалов. В частности, завышали цену на бетонные смеси, армирующие сетки, силовые кабели, плитку. Проведенные экспертизы установили, что вследствие этого по четырем договорам коммунальное объединение переплатило за ремонты парков и скверов более 3 млн грн.

О подозрении в завладении бюджетными средствами в составе организованной группы сообщено семи лицам:

  • фактическому владельцу частного общества, поставлявшего строительные материалы и выполнявшего работы на территории парков, который выступал организатором коррупционной схемы;
  • бывшему заместителю генерального директора КО «Киевзеленстрой», который обеспечил разработку сметной документации по завышенным ценам и которого следствие считает соорганизатором схемы;
  • заместителю начальника управления КО «Киевзеленстрой»;
  • ведущему специалисту отдела сметной работы КО «Киевзеленстрой»;
  • трем работникам общества-подрядчика, выполнявшего работы.

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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прокуратура деньги Киев

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