В Брюсселе готовят новое решение для украинцев за границей, а правительство развивает инструменты для их возвращения домой

Европейская комиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинцев в странах ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель министра социальной политики, семьи и единства Илона Гавронская подчеркнула, что украинцы за рубежом являются неотъемлемой частью общества, а государственная политика должна быть направлена на поддержание связи с ними и создание условий для добровольного возвращения.

Специальный представитель ЕС Илва Йоханссон подчеркнула, что украинцы в Европе играют важную роль в развитии стран пребывания и являются «человеческим мостом» между Украиной и ЕС. По ее словам, украинцы — не только получатели помощи, но и люди, которые вносят значительный вклад в развитие стран пребывания. Илва Йоханссон также сообщила, что Европейская комиссия готовит предложение о продлении временной защиты для украинцев в странах ЕС. По ее словам, это важный шаг, который поможет украинцам избежать неопределенности и обеспечит им стабильную правовую основу для пребывания в европейских странах, пока продолжается война.

Илона Гавронская подчеркнула, что государство развивает практические инструменты, которые должны помочь людям принимать информированные решения, в частности относительно возвращения в Украину. Одним из таких инструментов является цифровая платформа «Додому», которая будет представлена в рамках URC 2026.

В свою очередь заместитель министра Анатолий Комирный уделил отдельное внимание механизмам привлечения международной поддержки для социального восстановления. В этом контексте он рассказал об обновленном Минсоцполитики механизме — Счете гуманитарного реагирования и устойчивости.

По его словам, цель проста: создать практический механизм, который объединяет гуманитарное реагирование с долгосрочным развитием систем.

В Минсоцполитики объясняют, что на протяжении многих лет гуманитарная помощь и государственные системы часто функционировали параллельно.

«В чрезвычайных ситуациях это было вполне понятно, поскольку скорость имела первостепенное значение. Однако со временем параллельные системы создают проблемы. Они увеличивают административные расходы, фрагментируют данные, усложняют координацию и иногда мешают разработке устойчивых решений», — пояснил Комирный.

Таким образом, было принято решение обновить этот инструмент. Теперь он одновременно должен соответствовать целям экстренного реагирования и устойчивого социального восстановления.

Ранее мы рассказывали, что 6–9 миллионов украинцев могут «исчезнуть» для государства: как Украина ищет способ возвращения людей домой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.