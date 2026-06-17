6–9 миллионов украинцев могут «исчезнуть» для государства: как Украина ищет способ возвращения людей домой

Украинские дети за границей «выпадают» из системы государства, а глава ГМС оценивает потенциал возвращения граждан примерно на уровне 50%.

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В Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики представили инициативу по открытию Центров единства (Unity Hubs), которые должны стать частью государственной системы поддержки украинцев, находящихся за рубежом.

Как отмечают в Комитете, сейчас за пределами Украины проживает почти 6 миллионов граждан. Для многих из них временная защита в странах ЕС превратилась в длительный период, что поднимает вопрос сохранения связи с Украиной и возможного возвращения домой.

В ответ на эти вызовы Министерство социальной политики, семьи и единства Украины реализует проект «Сеть единства украинцев». Он предусматривает сочетание цифровых сервисов и физических пространств поддержки в крупнейших европейских городах.

Ключевым элементом цифровой части является портал dodomu.unity.gov.ua, который позволяет украинцам сформировать индивидуальный план возвращения.

Среди практических шагов — открытие первого официального UnityHubBerlin в центре Берлина. В хабе созданы рабочие пространства, детские комнаты, площадки для образовательных и культурных мероприятий, а также возможность получить консультации и административные услуги, в том числе через ГП «Документ», решить вопросы с Пенсионным фондом Украины и получить помощь от международных организаций.

В Министерстве подчеркивают, что проект реализуется по принципу государственно-частного и международного партнерства. Центры создаются на основе соглашений со странами пребывания украинцев, что позволяет привлекать их ресурсы, помещения и инфраструктуру, а также поддержку международных и общественных организаций.

Непосредственное управление, финансовое обеспечение и ежедневную операционную деятельность системы осуществляет специализированная компания «Мережа єдності».

Как указали в Минсоцполитики, Центр единства украинцев в Европе открылся 15 апреля в Берлине. Услугами там уже воспользовались более 2 тысяч человек.

Также 15 июня Центр единства украинцев (Unity Hub Stockholm) открыли в столице Швеции — Стокгольме. Тогда заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины Илона Гавронская сообщила, что в странах ЕС под временной защитой сейчас находится около 4,3 миллиона украинцев, из которых более 45 тысяч — в Швеции. По ее словам, создание Центров единства является важным шагом для поддержки связи с украинцами за рубежом и обеспечения их достоверной информацией для принятия решений о будущем, в частности о возможном возвращении в Украину.

Кроме того, Украина работает над созданием системной поддержки для детей, которые сейчас растут за рубежом, и над механизмами сохранения их связи с Родиной. Об этом Илона Гавронская ранее рассказала в интервью.

По ее словам, многие украинские дети рождаются за пределами страны и не попадают в украинские государственные реестры, поскольку их регистрируют только в системах иностранных государств.

В решении этой проблемы должна помочь «Сеть единства» — платформа, которая призвана обеспечить родителей понятной информацией о регистрации новорожденных в реестрах Украины.

«Одна из задач “Сети единства” — создать среду, где родители новорожденного смогут как минимум получить понятную информацию о том, как зарегистрировать ребенка в украинском реестре. Да, информация об этом есть в консульствах, но нам важно, чтобы она звучала отовсюду — также через громады, центры, онлайн-платформы», — подчеркнула она.

Со своей стороны глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко считает, что значительная часть украинцев, выехавших за границу из-за войны, может вернуться домой.

По ее словам, которые существенно отличаются от ранее озвученных оценок, сейчас за пределами Украины находится ориентировочно от 7 до 9 миллионов граждан. В то же время она подчеркивает, что эти цифры не являются статичными, поскольку часть украинцев уже возвращается, а часть — интегрируется в других странах.

«Мы понимаем, что все не вернутся. Есть люди, которые уже ассимилировались, интегрировались в общества других стран», — отметила Науменко.

В то же время она оценивает потенциал возвращения примерно на уровне 50%. По ее словам, миграция является естественным процессом, особенно в европейском контексте, где люди более мобильны и не привязаны жестко к месту проживания или работы.

Науменко подчеркнула, что ключевыми условиями для возвращения украинцев являются безопасность, экономическое развитие, наличие работы и доступного жилья. Она также отметила, что этот процесс не будет быстрым и может длиться годами или даже десятилетиями.

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