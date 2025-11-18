Украина ищет способ вернуть в реестры детей, которые рождаются и растут за границей

  1. В Украине

12:21, 18 ноября 2025
По словам Илоны Гавронской, многие украинские дети появляются на свет за пределами страны и не попадают в украинские государственные реестры, поскольку их регистрируют только в системах иностранных государств.
Украина работает над созданием системной поддержки для детей, которые сейчас растут за рубежом, и над механизмами сохранения их связи с Родиной. Об этом в интервью Укринформу рассказала заместитель министра социальной политики, семьи и единства Украины по вопросам европейской интеграции Илона Гавронская.

Дети, рожденные за границей: проблема регистрации в украинских системах

С решением этой проблемы должна помочь Сеть единства — платформа, которая должна обеспечить родителей понятной информацией о регистрации новорожденных в украинских реестрах.

«Одна из задач Сети единства — создать среду, где родители новорожденного как минимум смогут получить понятную информацию о том, как зарегистрировать ребенка в украинском реестре. Да, информация об этом есть в консульствах, но нам важно, чтобы она звучала отовсюду — также через общины, центры, онлайн-платформы», — подчеркнула она.

Образовательный компонент: как детям за границей сохранить связь с Украиной

Второе направление работы — сотрудничество с МОН по обеспечению украиноведческого компонента для школьников за рубежом. Речь идет о программах, которые помогут детям легче интегрироваться после возвращения и поддерживать связь с культурными и историческими корнями.

«В более широком смысле наша цель — чтобы дети через своих родителей принимали решение: “Я украинец / украинка, я хочу быть частью своего государства”», — отметила Гавронская.

Стратегия «на длинную дистанцию»

Создание Сети единства является промежуточным шагом в долгосрочном проекте. Министерство молодежи и спорта и Министерство культуры обновляют концепцию национальной идентичности в современных условиях. Далее их наработки планируют «накладывать» на эту сеть.

«Это длительная работа, в которой важно достучаться до каждого ребенка, подростка, молодого человека», — указала должностница.

Как вовлеченность влияет на решение вернуться

Исследования показывают, что молодые люди, которые участвуют в волонтерстве или в молодежных и общественных организациях, связанных с Украиной, в три раза чаще планируют свое будущее именно в Украине. Именно поэтому государство работает над созданием возможностей для такой вовлеченности.

