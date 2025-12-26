Участие собственника и ограничение сроков: Рада рассмотрит изменения в УПК по аресту недвижимого имущества

В Верховной Раде предлагают ограничить арест недвижимого имущества без подозрения четырьмя месяцами.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона №14325 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно уточнения оснований и порядка ареста недвижимого имущества».

Проект закона предусматривает совершенствование процедуры наложения ареста на недвижимое имущество, в том числе на имущество третьих лиц, а также введение дополнительных гарантий защиты прав собственников и обладателей такого имущества в рамках уголовного производства.

Авторы законопроекта подчеркивают, что довольно часто арест накладывается на имущество третьих лиц, которые не являются сторонами уголовного производства и даже не подозревают об этом, поскольку их не уведомляли о рассмотрении ходатайств о наложении такого ареста.

В числе изменений предлагается дополнить и изменить следующие статьи УПК Украины:

Статья 64-2

Уточняется момент возникновения прав и обязанностей третьего лица.

Дополняется новой восьмой частью о обязательном участии третьего лица или его представителя при рассмотрении ходатайства о наложении ареста на недвижимое имущество.

Статья 132

Дополняется новой восьмой частью, которая запрещает повторное обращение с ходатайством о применении мер обеспечения уголовного производства без новых обстоятельств и доказательств.

Статья 170

Дополняется новой тринадцатой частью, устанавливающей срок ареста недвижимого имущества третьего лица в производствах без уведомления о подозрении (не более четырех месяцев).

Статья 172

Дополняется абзацем о возможности рассмотрения ходатайства при отсутствии владельца, если он был надлежащим образом уведомлен.

Дополняется новой пятой частью о повторном подании ходатайства об аресте недвижимого имущества только при наличии новых оснований.

Статья 174

Уточняется круг лиц, имеющих право на подачу ходатайства о снятии ареста.

Дополняется новым абзацем о возможности отмены ареста недвижимого имущества третьего лица в случае истечения срока ареста или его непродления.

Как указывается в пояснительной записке, арест имущества является одной из мер обеспечения уголовного производства, целью которой согласно статье 170 УПК Украины является предотвращение его скрытия, повреждения, уничтожения или отчуждения.

Проектом закона предусмотрено, что права и обязанности третьего лица, в отношении имущества которого решается вопрос об аресте, возникают с момента обращения прокурора, следователя или дознавателя (с согласия прокурора) к следственному судье с ходатайством о наложении ареста на имущество. Также предлагается установить обязательное участие третьего лица или его представителя при рассмотрении ходатайства об аресте недвижимого имущества, включая земельный участок.

Отдельно законопроект регулирует вопрос повторного обращения с ходатайством об аресте имущества. В случае отказа суда в применении меры обеспечения уголовного производства, его отмены или истечения срока действия постановления об аресте повторное подание ходатайства возможно только при наличии новых обстоятельств и доказательств, которые ранее не рассматривались судом.

Также предлагается ввести срочный характер ареста недвижимого имущества третьего лица в уголовных производствах, в которых никому не сообщено о подозрении. В таких случаях арест может быть наложен на срок не более четырех месяцев с возможностью продления в пределах срока досудебного расследования. При этом следственный судья будет обязан определять конкретный срок действия ареста в постановлении.

Кроме того, законопроект уточняет, что неявка владельца или обладателя недвижимого имущества или его представителя не препятствует рассмотрению ходатайства об аресте при условии надлежащего уведомления о дате, времени и месте судебного заседания и отсутствии сообщения о уважительных причинах неявки.

Документ также предусматривает право третьего лица обращаться с ходатайством об отмене ареста недвижимого имущества в случаях, когда срок действия ареста истек или не был указан в постановлении следственного судьи, а продление ареста не осуществлялось в установленном законом порядке.

Авторы законопроекта отмечают, что его реализация не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Ожидается, что принятие изменений будет способствовать усилению защиты права собственности, сокращению случаев необоснованного или повторного ареста недвижимого имущества и стимулированию органов досудебного расследования к более активному проведению следственных действий.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», один из авторов законопроекта отметил, что в течение длительного времени поступает значительное количество обращений граждан относительно ареста принадлежащего им имущества в рамках уголовных производств. Во многих случаях такие аресты сохраняются годами без уведомления о подозрении и без обвинительного приговора суда, что фактически лишает владельцев возможности полноценно пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

