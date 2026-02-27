За 2 года в Украине зафиксировали 43 поджога отделений «Укрпочты» – инциденты связывают с повестками

Полиция установила причастных в 36 случаях.

За последние два года в Украине зарегистрировано 43 случая поджогов отделений «Укрпочты». По данным правоохранителей, в 36 эпизодах удалось установить лиц, причастных к совершению преступлений.

Как сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос hromadske, больше всего случаев зафиксировано в Одесской области – 12, из них раскрыто 11.

В Киеве произошло 11 поджогов, все они раскрыты.

В Харьковской области зафиксировано 5 случаев, из которых раскрыто 4, в Днепропетровской — также 5, но установлены причастные только в 2 случаях.

Во Львовской области произошло 2 поджога, оба раскрыты.

В Киевской и Полтавской областях зафиксировано по 2 случая — в каждой из них раскрыто по одному преступлению.

В Винницкой, Николаевской, Тернопольской и Сумской областях произошел по одному поджогу, все эти случаи раскрыты.

Как пишет СМИ, генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский сообщил, что в настоящее время предприятие обеспечивает 100% бронирование военнообязанных работников. Он также отметил, что из-за этого «Укрпочта» сталкивается с проблемами, в частности отделения регулярно поджигают из-за разнесения повесток.

В компании отказались раскрыть количество забронированных работников, назвав эти данные внутренней информацией с ограниченным доступом. В то же время подчеркнули, что речь идет о небольшом количестве, поскольку более 72% работников «Укрпочты» — женщины.

