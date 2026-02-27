За 2 роки в Україні зафіксували 43 підпали відділень «Укрпошти» – інциденти пов’язують з повістками

Поліція встановила причетних у 36 випадках.

За останні два роки в Україні зареєстровано 43 випадки підпалів відділень «Укрпошти». За даними правоохоронців, у 36 епізодах вдалося встановити осіб, причетних до вчинення злочинів.

Як повідомили в Національній поліції у відповідь на запит hromadske, найбільше випадків зафіксовано в Одеській області — 12, із них розкрито 11.

У Києві сталося 11 підпалів, усі вони розкриті.

У Харківській області зафіксовано 5 випадків, із яких розкрито 4, у Дніпропетровській — також 5, але встановлено причетних лише у 2 випадках.

У Львівській області сталося 2 підпали, обидва розкриті.

У Київській та Полтавській областях зафіксовано по 2 випадки — в кожній із них розкрито по одному злочину.

У Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській та Сумській областях сталося по одному підпалу, усі ці випадки розкриті.

Як пише медіа, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що наразі підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Він також зазначив, що через це «Укрпошта» стикається з проблемами, зокрема відділення регулярно підпалюють через рознесення повісток.

У компанії відмовилися розкрити кількість заброньованих працівників, назвавши ці дані внутрішньою інформацією з обмеженим доступом. Водночас підкреслили, що йдеться про невелику кількість, оскільки понад 72% працівників «Укрпошти» — жінки.

