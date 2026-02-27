  1. В Україні

За 2 роки в Україні зафіксували 43 підпали відділень «Укрпошти» – інциденти пов’язують з повістками

21:50, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція встановила причетних у 36 випадках.
За 2 роки в Україні зафіксували 43 підпали відділень «Укрпошти» – інциденти пов’язують з повістками
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За останні два роки в Україні зареєстровано 43 випадки підпалів відділень «Укрпошти». За даними правоохоронців, у 36 епізодах вдалося встановити осіб, причетних до вчинення злочинів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в Національній поліції у відповідь на запит hromadske, найбільше випадків зафіксовано в Одеській області — 12, із них розкрито 11.

У Києві сталося 11 підпалів, усі вони розкриті.

У Харківській області зафіксовано 5 випадків, із яких розкрито 4, у Дніпропетровській — також 5, але встановлено причетних лише у 2 випадках.

У Львівській області сталося 2 підпали, обидва розкриті.

У Київській та Полтавській областях зафіксовано по 2 випадки — в кожній із них розкрито по одному злочину.

У Вінницькій, Миколаївській, Тернопільській та Сумській областях сталося по одному підпалу, усі ці випадки розкриті.

Як пише медіа, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомив, що наразі підприємство забезпечує 100% бронювання військовозобов’язаних працівників. Він також зазначив, що через це «Укрпошта» стикається з проблемами, зокрема відділення регулярно підпалюють через рознесення повісток.

У компанії відмовилися розкрити кількість заброньованих працівників, назвавши ці дані внутрішньою інформацією з обмеженим доступом. Водночас підкреслили, що йдеться про невелику кількість, оскільки понад 72% працівників «Укрпошти» — жінки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція підпал повістка Укрпошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]