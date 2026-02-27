  1. В Україні

У Києві поліцейські зі стріляниною переслідували автомобіль-втікач

22:36, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Патрульні відкрили вогонь, щоб зупинити водія Mazda у Святошинському районі.
У Києві поліцейські зі стріляниною переслідували автомобіль-втікач
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці патрульні відкрили вогонь, щоб зупинити водія. Про це повідомили у поліції.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався у Святошинському районі Києва. Під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, перевірка встановила, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а сам керманич позбавлений права керування за рішенням суду за водіння у стані сп’яніння.

За словами правоохоронців, чоловік поводився агресивно та відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Під час оформлення адміністративних матеріалів він наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події.

Патрульні розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил, однак водій знову спробував утекти.

Для примусової зупинки транспортного засобу, відповідно до частини 4 пункту 7 статті 46 Закон України «Про Національну поліцію», правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю. Автомобіль утікача вдалося зупинити. Унаслідок стрілянини травмованих немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ патрульна поліція автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]