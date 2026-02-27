У Києві поліцейські зі стріляниною переслідували автомобіль-втікач

Патрульні відкрили вогонь, щоб зупинити водія Mazda у Святошинському районі.

У столиці патрульні відкрили вогонь, щоб зупинити водія. Про це повідомили у поліції.

Інцидент стався у Святошинському районі Києва. Під час патрулювання правоохоронці зупинили автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, під час спілкування з водієм інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Крім того, перевірка встановила, що транспортний засіб перебуває в розшуку Державною виконавчою службою, а сам керманич позбавлений права керування за рішенням суду за водіння у стані сп’яніння.

За словами правоохоронців, чоловік поводився агресивно та відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Під час оформлення адміністративних матеріалів він наїхав на службовий автомобіль і втік з місця події.

Патрульні розпочали переслідування та шляхом блокування зупинили автомобіль на проспекті Повітряних Сил, однак водій знову спробував утекти.

Для примусової зупинки транспортного засобу, відповідно до частини 4 пункту 7 статті 46 Закон України «Про Національну поліцію», правоохоронці застосували табельну вогнепальну зброю. Автомобіль утікача вдалося зупинити. Унаслідок стрілянини травмованих немає.

