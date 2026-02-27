Подаровані гроші, кредит, зарплата, соцдопомога та видатки — як декларувати операції з грошима

Дохід, що був нарахований у звітному періоді, але фактично не отриманий у звітному періоді, відображається в деклараціях наступних звітних період.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Дохід, отриманий суб’єктом декларування чи членом його сім’ї у звітному періоді, має бути відображений у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації із зазначенням виду доходу, його розміру та джерела доходу (наприклад, роботодавець, приватна особа тощо). Про це нагадало Національне агентство з питань запобігання корупції.

1. Отримано дохід

Розмір отриманих доходів зазначається з урахуванням нарахованих податків і зборів (сума до оподаткування).

Доходи зазначаються у національній валюті – гривні. Доходи, одержані в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошову одиницю України.

Дохід, отриманий за кордоном, підлягає декларуванню за загальними правилами незалежно від його виду, окрім грошової допомоги, виплаченої за рахунок коштів іноземної держави (крім держави-агресора) або міжнародної організації, яка повністю або частково припадає на період дії воєнного стану.

Дохід, що був нарахований у звітному періоді, але фактично не отриманий у звітному періоді, відображається в деклараціях наступних звітних періодів (у якому він був фактично отриманий).

Доходи декларуються незалежно від їх розміру, крім подарунків.

Дохід підлягає відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації лише за наявності відомостей про його розмір. У разі відсутності відомостей про розмір доходу, він не зазначається в цьому розділі декларації, однак відомості про об’єкти можуть підлягати відображенню в інших розділах (наприклад, отримання у спадщину нерухомості, грошова оцінка якої не проводилась).

Валютно-обмінні операції не потребують відображення у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, оскільки обмін або купівля валюти не створює нового доходу, а є лише зміною форми зберігання отриманих раніше доходів.

Доходи одного виду, отримані від одного джерела упродовж звітного періоду, вказуються однією сумою (одним записом). Доходи різних видів, отримані від одного джерела, зазначаються окремо.

Якщо сума одноразово отриманого доходу перевищила 50 ПМ (до оподаткування), отримання такого доходу може бути підставою для подання ПСЗ.

Приклад 1. Заробітна плата

Суб’єкт декларування щомісяця протягом року отримував заробітну плату від одного джерела (роботодавця). Загальна сума річного доходу до оподаткування становить 565 456 грн 40 копійок.

У такому випадку у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації має бути зазначено вид доходу – «Заробітна плата (грошове забезпечення)», розмір доходу – 565 456 грн (з урахуванням математичних правил округлення) та джерело доходу – роботодавець.

Приклад 2. Нарахована, але не виплачена заробітна плата

Суб’єкт декларування звільняється 20.12 та більше не буде суб’єктом декларування. Відповідно до розрахункової відомості, роботодавець нарахував йому кошти у сумі 120 000 грн, які належать до виплати, проте фактично виплата цих коштів була здійснена на наступний день 21.12.

У такому випадку у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації при звільненні цей дохід не відображається, оскільки така декларація (за загальним правилом) охоплюватиме період з 01.01 по 20.12. Водночас у щорічній декларації з позначкою «я припинив(ла) виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення)» ці кошти мають бути включені до відповідного виду доходу – заробітна плата (грошове забезпечення).

Приклад 3. Заробітна плата, отримана за кордоном

Дружина суб’єкта декларування працює у Польщі та кожного місяця 01 та 15 числа отримує по 4 000 злотих (до вирахування податків).

У такому випадку в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації сума доходу члена сім’ї зазначається у гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату отримання кожного платежу. Офіційний курс гривні до іноземних валют на потрібну дату можна знайти на сайті Національного банку України.

Приклад 4. Соціальна допомога, отримана за кордоном

Дружина та неповнолітня дитина суб’єкта декларування під час дії воєнного стану отримали тимчасовий прихисток у Німеччині та щомісяця отримують по 200 євро на одну особу від уряду. Інших виплат не отримують.

У такому випадку в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації інформація про цей вид доходу не зазначається, оскільки він виплачений за рахунок коштів іноземної держави (крім держави-агресора) і його виплата повністю припадає на період дії воєнного стану.

Приклад 5. Відсотки по депозиту у валюті

Суб’єкт декларування має депозит в доларах США та щомісяця протягом року отримував проценти з капіталізацією (додаванням до суми вкладу). Депозит виплачений у звітному періоді. У довідці з банку за відповідний звітний період зазначено розмір нарахованих та виплачених процентів у доларах (64,08 дол. і 51,59 дол. відповідно). Розмір нарахованих (до оподаткування) процентів у гривні за курсом НБУ на кожну дату нарахування: 2435,17 гривні. Розмір виплачених (після оподаткування) процентів у гривні за курсом НБУ: 1960,52 гривні.

У такому випадку в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації має бути зазначено вид доходу – «Проценти», розмір доходу – 2 435 грн (з урахуванням математичних правил округлення) та джерело доходу – банк.

За наявності у суб’єкта декларування або члена його сім’ї декількох валютних депозитів в одній і тій самій установі інформація про дохід від них має бути зазначена сукупно, одним записом.

Приклад 6. Купівля іноземної валюти на зароблені гроші

Суб’єкт декларування протягом звітного періоду отримав сукупний дохід у вигляді заробітної плати 1 000 000 грн, інших доходів не мав. Впродовж звітного періоду він придбав долари США на суму, еквівалентну 400 000 гривень. Долари США залишилися у нього готівкою станом на кінець звітного періоду.

У такому випадку в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації слід відобразити виключно дохід у розмірі 1 000 000 грн, а у розділі 12 «Грошові активи» – усі кошти, наявні станом на кінець звітного періоду, включно з активами у валюті (готівковими доларами), оскільки їх сукупний розмір перевищує 50 ПМ. Інші розділи декларації в межах наведеного прикладу не заповнюються.

Приклад 7. Дивіденди

Суб’єкт декларування успадкував частку ТОВ та отримує дивіденди, не будучи працівником товариства.

Факт набуття частки у статутному капіталі ТОВ має бути задекларований у розділі 8 «Корпоративні права» декларації.

Якщо суб’єкт декларування став власником частки, що дає змогу йому здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність ТОВ (тобто він є кінцевим бенефіціарним власником), ця юридична особа має бути відображена у розділі 9 «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї» декларації.

Отримані дивіденди є доходом, який обов’язково має бути відображений у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Додатково у цьому розділі також має бути відображений дохід у вигляді спадщини, зокрема щодо набутої у власність частки ТОВ.

Якщо вартість набутої частки ТОВ визначена та її розмір перевищує 50 ПМ, відомості також мають бути відображені у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації за відповідний період.

Здійснено видаток

У розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації зазначається інформація лише про видатки, вчинені суб’єктом декларування у звітному періоді, якщо їх розмір перевищує 50 ПМ. Інформація про видатки членів сім’ї та видатки, розмір яких менше 50 ПМ, в декларації не зазначається.

Декларується разовий видаток (одноразова витрата), здійснений одним платежем (трансакцією), незалежно від форми (готівкової чи безготівкової) та правочин, який спричинив такий видаток. Якщо за одним правочином (договором) було здійснено кілька платежів (видатків), кожен з яких перевищив 50 ПМ, то відомості про кожен такий видаток зазначаються окремими записами під час зазначення відомостей про цей правочин.

Видатки, здійснені на виконання одного правочину (договору), для цілей визначення перевищення порогу декларування не сумуються.

Дарування майна (наприклад, подарунок у вигляді автомобіля) не є видатком для цілей декларування. Натомість дарування грошей – є видатком.

Приклад 1. Разовий видаток, більший за 50 ПМ

Суб’єкт декларування у звітному періоді оплатив туристичну поїздку, здійснивши разовий видаток у розмірі 180 000 гривень.

У такому випадку в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації у блоці полів щодо правочину слід:

у полі «Вид правочину» обрати «Послуги»;

у полі «Предмет правочину» - «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Оплата туристичної поїздки».

У блоці полів щодо видатку, окрім інших обов’язкових полів, слід зазначити його розмір – 180 000 гривень.

Приклад 2. Разовий видаток, менший за 50 ПМ

Суб’єкт декларування у звітному періоді оплатив роботи з утеплення квартири загальною вартістю 120 000 грн одним платежем.

У такому випадку в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації такий правочин та видаток не відображаються, оскільки не перевищено поріг декларування цього розділу.

Приклад 3. Декілька видатків, розмір кожного не перевищує 50 ПМ

Суб’єкт декларування у звітному періоді оплатив послуги з лікування загальною вартістю 300 000 грн трьома платежами по 100 000 грн кожний.

У такому випадку в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації такий правочин та видаток не відображаються, оскільки на підставі правочину декларант не набув прав на об’єкти декларування, відомості про які відображаються у попередніх розділах декларації, а розмір кожного видатку не перевищує 50 ПМ (видатки для цілей декларування не сумуються).

Приклад 4. Декілька видатків, розмір кожного перевищує 50 ПМ

Суб’єкт декларування у звітному періоді оплатив розмитнення транспортного засобу загальною вартістю 400 000 грн двома платежами по 200 000 грн кожний.

У такому випадку в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації у блоці полів щодо правочину слід:

у полі «Вид правочину» обрати «Інший»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Митні процедури»;

у полі «Предмет правочину» обрати «Інше»;

у полі «Зазначте, який саме» вказати «Митне оформлення транспортного засобу».

У блоці полів щодо видатку двома окремими записами слід зазначити два видатки із зазначенням розміру кожного – 200 000 гривень.

Приклад 5. Подаровано гроші

Суб’єкт декларування у звітному періоді подарував близькій особі 300 000 гривень.

У такому випадку в розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації у блоці полів щодо правочину слід:

у полі «Вид правочину» обрати «Дарування»;

у полі «Предмет правочину» - «Гроші».

У блоці полів щодо видатку, окрім інших обов’язкових полів, слід зазначити його розмір – 300 000 гривень.

Позичено гроші

3.1. Гроші третій особі позичив суб’єкт декларування або член сім’ї (є позикодавцем)

Кошти, позичені третім особам (тобто кошти, стосовно яких суб’єкт декларування або член його сім’ї є позикодавцем), є грошовим активом суб’єкта декларування та мають бути відображені у розділі 12 «Грошові активи» декларації за умови перевищення порогу декларування.

Кошти у вигляді процентів від суми позики, є доходом декларанта / члена його сім’ї і підлягають відображенню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Приклад 1. Позика третій особі: борг не повернуто до кінця звітного періоду, сума грошових активів перевищує 50 ПМ

Суб’єкт декларування у звітному періоді позичив другу 20 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду борг не було повернуто, на банківському рахунку суб’єкта декларування було 125 000 грн та ще 40 000 грн він мав готівкою. Друг декларанта сплатив останньому в звітному періоді 100 грн відсотків.

У такому випадку:

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації має бути зазначено вид доходу – «Проценти», розмір доходу – 100 грн, а джерело доходу – друг;

у розділі 12 «Грошові активи» декларації мають бути відображені всі грошові активи (оскільки їх сукупний розмір становить 185 000 грн, що перевищує 50 ПМ), у тому числі 20 000 грн як кошти, позичені третім особам. Вид активу – «Кошти, позичені третій особі, у тому числі надана поворотна фінансова допомога».

Приклад 2. Позика третій особі: борг не повернуто до кінця звітного періоду, сума грошових активів не перевищує 50 ПМ

Суб’єкт декларування у звітному періоді позичив родичу 8 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду борг не було повернуто, а загальний розмір інших грошових активів суб’єкта декларування становив 35 000 гривень. Родич декларанта сплатив останньому в звітному періоді 40 грн. відсотків.

За наведених обставин у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації має бути зазначено вид доходу – «Проценти», розмір доходу – 40 грн, а джерело доходу – родич. У розділі 12 «Грошові активи» декларації не відображаються активи суб’єкта декларування, у тому числі кошти, позичені третій особі, оскільки сукупний розмір активів (43 000 грн) не перевищував 50 ПМ.

Приклад 3. Позика третій особі: борг повернуто до кінця звітного періоду

Суб’єкт декларування у звітному періоді позичив третій особі 80 000 гривень. Борг було повернуто до кінця звітного періоду, в кінці якого сукупний розмір грошових активів суб’єкта декларування, включно із повернутим боргом, становив 200 000 гривень. Третя особа сплатила декларантові у звітному періоді 4000 грн відсотків.

У такому випадку:

у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації має бути зазначено вид доходу – «Проценти», розмір доходу – 4000 грн, а джерело доходу – третя особа;

у розділі 12 «Грошові активи» декларації мають бути відображені всі грошові активи (оскільки їх сукупний розмір становить 200 000 грн, що перевищує 50 ПМ). Інформація про наявність коштів, позичених третій особі, в декларації не зазначається, оскільки борг було повернуто до кінця звітного періоду.

3.2. Декларант або член сім’ї позичив кошти у третьої особи (є позичальником)

При отриманні позики / кредиту суб’єктом декларування або членом його сім’ї ця інформація може бути відображена у декількох розділах декларації залежно від розміру отриманої позики, її залишку та інших обставин.

Якщо розмір отриманої позики перевищує 50 ПМ, інформація про неї відображається у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації. Для цілей декларування розміри отриманих суб’єктом декларування / членом його сім’ї позичених коштів не сумуються.

Позичені кошти можуть бути відображені у розділі 12 «Грошові активи» декларації, якщо вони були наявні у суб’єкта декларування або члена його сім’ї станом на останній день звітного періоду за умови перевищення порогу декларування.

Якщо ж кошти позики були повністю витрачені протягом звітного періоду і відсутні на кінець звітного періоду, вони не відображаються у розділі 12 «Грошові активи» декларації, але видатки, здійснені на ці кошти, можуть підлягати декларуванню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування».

Отримання позики є правочином (угодою), внаслідок якого виникає фінансове зобов’язання. Якщо позику у звітному періоді отримав суб’єкт декларування і її розмір перевищує 50 ПМ, відомості про такий правочин зазначаються у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації із наслідком «Виникло фінансове зобов’язання суб’єкта декларування». У полях, що стосуються видатку за цим правочином (отримання позики), слід обрати позначку «Не застосовується» (якщо не було погашень за позикою у звітному періоді сумами понад 50 ПМ). Якщо ж суб’єкт декларування використав отримані в борг кошти для здійснення разового видатку (наприклад, придбання майна чи послуг) і розмір цього видатку перевищив 50 ПМ, то такий видаток і правочин також повинні бути відображені у цьому розділі окремим записом.

Позика / кредит не є доходом, тому інформація про отримані в борг кошти не підлягає декларуванню у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Повернення позики / боргу є видатком та декларується за загальним правилом:

якщо разовий видаток (один платіж), здійснений суб’єктом декларування на погашення позики (боргу) перевищує 50 ПМ, він має бути відображений у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації;

якщо погашення здійснювалося платежами, жоден з яких не перевищував 50 ПМ, відомості про такі видатки у розділі 14 декларації не зазначаються, навіть якщо їх загальна сума у звітному періоді перевищила 50 ПМ.

Приклад 1. Декларант отримав позику, яку не використав до кінця року

Суб’єкт декларування позичив у знайомого 300 000 грн строком на один рік. Станом на кінець звітного періоду кошти не витрачено, вони зберігаються готівкою вдома у суб’єкта декларування.

У такому випадку відображенню в декларації підлягають:

1) у розділі 12 «Грошові активи» – відомості про всі грошові активи, включно із позиченими 300 000 грн, оскільки їх сукупний розмір перевищує 50 ПМ;

2) у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» – відомості про позику;

3) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – відомості про правочин (договір позики), оскільки він вчинений суб’єктом декларування у звітному періоді і на його підставі виникло фінансове зобов’язання на суму понад 50 ПМ; у полях щодо видатку обирається позначка «Не застосовується».

Приклад 2. Декларант отримав позику на суму менше ніж 50 ПМ

Суб’єкт декларування у жовтні позичив у знайомого 50 000 грн, кошти повернув у грудні того ж року.

Такі дії не потребують відображення в декларації, адже розмір позики не перевищує 50 ПМ.

Приклад 3. Декларант отримав кредит, який одразу витратив

Суб’єкт декларування у звітному періоді взяв у банку кредит на суму 200 000 гривень. У той же день єдиним платежем оплатив туристичну поїздку вартістю 200 000 гривень. Станом на кінець звітного періоду кредит не погашено і жодних оплат на його погашення не здійснювалось.

У такому випадку в декларації слід відобразити:

1) у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» – відомості про кредит;

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування»:

- відомості про договір надання туристичних послуг та видаток на його виконання 200 000 грн (бо видаток здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді і перевищує 50 ПМ);

- інформацію про позику (бо цей правочин вчинено у звітному періоді, на його підставі у самого суб’єкта декларування виникло фінансове зобов’язання, яке перевищує 50 ПМ), а у полях щодо видатку для цього запису обирається позначка «Не застосовується».

У розділі 12 «Грошові активи» декларації ці кошти не відображаються, оскільки вони були витрачені та не перебували у суб’єкта декларування на кінець звітного періоду. Інші грошові активи у цьому розділі зазначаються за загальними правилами.

Приклад 4. Декларант погасив значну частину боргу одним платежем

Суб’єкт декларування мав кредит, залишок боргу за яким на початок року становив 500 000 гривень. Протягом року він зробив 11 платежів банкові по 23 000 грн щомісяця, з яких 22 000 грн йшли на погашення тіла кредиту, а 1 000 грн – відсотків. У грудні, отримавши премію, повністю погасив кредит одним платежем у розмірі 265 000 грн, з яких 258 000 грн пішли на погашення тіла кредиту, а 7 000 грн – відсотків.

У такому випадку в декларації слід відобразити:

1) у розділі 13 «Фінансові зобов’язання» – відомості про кредит (зобов’язання зазначається, оскільки його розмір на початок звітного періоду перевищував 50 ПМ), при цьому:

у полі «Розмір позики (кредиту), отриманої у звітному періоді, або розмір зобов’язання за позикою (кредитом) станом на початок звітного періоду» зазначається 500 000 грн;

у полі «Розмір сплачених у звітному періоді коштів у рахунок основної суми боргу за позикою (кредитом)» - 500 000 грн (11х22 000 + 258 000);

у полі «Розмір сплачених у звітному періоді процентів за позикою (кредитом)» -18 000 грн (11х1 000 + 7 000);

у полі «Розмір зобов’язання на кінець звітного періоду» - 0 (бо кредит погашений станом на кінець звітного періоду);

2) у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» – відомості про кредитний договір, укладений у минулому, та разовий видаток на його виконання у звітному періоді в розмірі 265 000 грн (бо видаток здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді і перевищує 50 ПМ). Платежі по 23 000 грн у цьому розділі не відображаються, оскільки розмір кожного видатку не перевищує 50 ПМ і для цілей декларування ці видатки не сумуються.

Приклад 5. Член сім’ї декларанта отримав позику

Дружина суб’єкта декларування у звітному році взяла кредит на суму 180 000 грн (перевищує 50 ПМ). Ці кошти вона витратила на ремонт квартири кількома платежами, жоден з яких не перевищував 50 ПМ. Жодних оплат на погашення кредиту в звітному періоді не здійснювалось.

У такому випадку в розділі 13 «Фінансові зобов’язання» декларації мають бути відображені відомості про кредит дружини. Розділ 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації не підлягає заповненню, оскільки правочин (кредитний договір) був укладений членом сім’ї, а не суб’єктом декларування.

Приклад 6. Декларант використовує кредитний ліміт сумами до 50 ПМ

Суб’єкт декларування має кредитну картку з лімітом 200 000 грн, витрачаючи щомісяця 10 000 – 20 000 грн на різні покупки (продукти, пальне, одяг). Періодично він повертає витрачені кредитні кошти, жоден разовий платіж при цьому не перевищує 50 ПМ. Станом на кінець звітного періоду загальна заборгованість за цією карткою становить 85 000 гривень.

Такі операції не потребують відображення в декларації.

Доходи за вкладами (депозитами)

Депозити (банківські вклади) та вклади до небанківських фінансових установ (наприклад, кредитних спілок) вважаються грошовими активами та мають бути відображені у розділі 12 «Грошові активи» декларації за умови перевищення порогу декларування.

Установа, де розміщено вклад, зазначається у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації за умови, якщо рахунок (вклад) існував станом на 31 грудня (і був відкритий щонайменше за 30 днів до цієї дати) АБО якщо він існував сукупно понад 183 дні протягом звітного року (навіть якщо був закритий до 31 грудня).

Проценти, отримані за вкладом, є доходом і мають бути зазначені у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації. На відміну від «тіла» вкладу, проценти (доходи) декларуються незалежно від їх розміру. Повернення «тіла» депозиту (самої суми вкладу) не є доходом і в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації не зазначається (як декларувати доходи у вигляді процентів, нарахованих за валютним вкладом.

Відкриття депозиту або завершення строку його дії не підлягає окремому відображенню у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації, оскільки внесення коштів на депозит не є видатком – для цілей декларування гроші не вибувають з власності.

Приклад 1. Депозит відкрито у звітному періоді, строк дії якого не завершився

Суб’єкт декларування у березні 2025 року відкрив депозит у банку на суму 200 000 гривень. Станом на 31.12.2025 депозит активний, відсотки не виплачувались (будуть виплачені в кінці строку). Інших грошових активів у суб’єкта декларування немає.

У такому випадку в декларації слід відобразити:

у розділі 12 «Грошові активи» – відомості про депозит як «Кошти, розміщені на банківських рахунках», оскільки його розмір перевищує 50 ПМ;

у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» – відомості про банк, у якому відкрито депозитний рахунок, оскільки рахунок існував станом на 31.12 і був відкритий понад 30 днів тому.

Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації щодо цього вкладу не заповнюється, оскільки проценти у звітному періоді не виплачувались.

Приклад 2. Депозит, строк дії якого завершився у звітному періоді

У суб’єкта декларування був депозит в розмірі 100 000 гривень. У травні 2025 року його строк завершився, і банк виплатив на картку 110 000 грн, з яких 100 000 грн – «тіло» депозиту, а 10 000 грн – відсотки після оподаткування (розмір відсотків до оподаткування – 12 987,01 грн). Суб’єкт декларування одразу зняв та витратив усі 110 000 грн та закрив рахунок у банку. Інших грошових активів, які б перевищували поріг 50 ПМ, станом на кінець звітного періоду у декларанта немає.

У такому випадку в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації слід відобразити лише відомості про дохід у вигляді відсотків до оподаткування у розмірі 12 987 грн (з урахуванням математичних правил округлення). Повернення «тіла» депозиту 100 000 грн не є доходом.

Розділи 12 «Грошові активи» та 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» декларації щодо цього вкладу не заповнюються, оскільки станом на кінець звітного періоду кошти були витрачені (інших грошових активів на суму понад 50 ПМ немає), а рахунок був відкритим менше як половина днів звітного періоду.

Приклад 3. Депозити із щомісячною виплатою відсотків у різних валютах

У суб’єкта декларування є два діючих депозити в різних банках: гривневий, за яким щомісяця 15-го числа на картку нараховуються проценти у сумі 2 000 грн (до оподаткування), та доларовий, за яким щомісяця 20-го числа на картку нараховуються проценти у сумі 100 дол. (до оподаткування). Обидва депозити є активними станом на кінець звітного періоду.

У такому випадку в декларації слід відобразити:

1) у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» двома окремими записами:

загальну суму нарахованого доходу у вигляді відсотків по гривневому депозиту – 24 000 грн (2000 грн х 12 міс);

загальну суму нарахованого доходу у вигляді відсотків по депозиту у валюті в гривневому еквіваленті – 100 дол. мають бути перераховані у гривню за курсом НБУ на кожну дату виплати (на 20-те число кожного місяця), а потім ці 12 отриманих сум у гривні мають бути додані для отримання розміру загального річного доходу (офіційний курс гривні до іноземних валют на потрібну дату можна знайти на сайті Національного банку України);

2) у розділі 12 «Грошові активи» – відомості про всі грошові активи, у т.ч. про суми «тіл» обох депозитів, як «Кошти, розміщені на банківських рахунках», за умови, що сукупний розмір грошових активів станом на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ;

3) у розділі 12.1 «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» – відомості про обидва банка, в яких відкриті депозитні рахунки.

Приклад 4. Депозит, проценти за яким додаються до суми вкладу

Суб’єкт декларування має депозит у розмірі 150 000 гривень. Протягом року банк нарахував проценти на суму 15 000 грн, але за умовами депозитного договору виплата суми вкладу та нарахованих відсотків у звітному періоді не здійснювалась, відсотки додавались до суми вкладу. Строк депозиту станом на кінець звітного періоду не закінчився.

У такому випадку в декларації слід відобразити:

у розділі 12 «Грошові активи» – відомості про депозит як «Кошти, розміщені на банківських рахунках», оскільки його розмір перевищує 50 ПМ (150 000 грн «тіло» депозиту та 15 000 грн відсотки);

у розділі «Банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у субʼєкта декларування або членів його сімʼї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно» – відомості про банк, у якому відкрито депозитний рахунок, оскільки рахунок існував станом на 31.12 і був відкритий понад 30 днів тому.

Розділ 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації щодо цього вкладу не заповнюється. Зазначити дохід у вигляді процентів (до оподаткування) потрібно буде у тому періоді, в якому вони будуть фактично виплачені суб’єкту декларування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.