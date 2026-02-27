PIN-коди до ID-картки: що це і чому їх не можна втрачати

Паролі необхідні для доступу до безконтактного електронного носія з метою оновлення додаткової змінної інформації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Паспортний сервіс нагадав, що при отриманні ID-картки кожен власник встановлює PIN та PUK- коди.

«Це ваш захист даних, які зберігаються на електронному чіпі», - зазначили у відомстві.

PIN1 — використовується для зчитування інформації з чіпа (ваші персональні дані, місце реєстрації тощо).

PIN2 — потрібен для накладання електронного підпису та роботи з електронними сервісами.

«PIN-коди не зберігаються у базі. Якщо ви їх втратили — відновити старий код неможливо.

Якщо 3 рази ввести PIN неправильно — він блокується», - додали там.

Для розблокування потрібен PUK-код (8 цифр), який видається разом із документом.

Якщо втрачено і PIN, і PUK — доступ до чіпа буде неможливий (при цьому сама ID-картка залишається чинною).

У міграційній службі підкреслили, у випадку, якщо власник ID-картки не пам’ятає своїх PIN та PUK кодів, але бажає користуватися паспортом у повному обсязі, йому необхідно звернутися до будь-якого підрозділу ДМС із заявою про обмін паспорта у зв’язку з непридатністю для подальшого використання та отримати новий.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.