Без ФОП і класичної реєстрації: як працюватиме бізнес домогосподарств

Новий законопроєкт пропонує надати домогосподарству статус суб’єкта економічної діяльності без обов’язкової реєстрації ФОП.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У системі українського господарського права суб’єктність традиційно пов’язана з фізичною особою-підприємцем або юридичною особою. Законопроєкт № 8143 про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств пропонує змінити цю конструкцію, закріпивши за домогосподарством право здійснювати економічну діяльність без створення окремої підприємницької форми. Йдеться не про точкову лібералізацію, а про формування нової моделі участі родини у господарських та податкових правовідносинах.

26 лютого 2026 року пресслужба Апарату Верховної Ради України повідомила, що документ готується до першого читання. 18 лютого його підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Проєкт позиціонується як системний і такий, що потребує подальшої синхронізації з податковим та економічним блоком законодавства.

Аналіз норм

Законопроєкт уперше на рівні спеціального закону формалізує поняття домогосподарства через дві ознаки — спільне проживання та спільне ведення господарства. Нормативне закріплення цього визначення є базовою умовою для надання домогосподарству правосуб’єктності в економічній сфері.

Ключова новела полягає у наданні права провадити економічну діяльність без реєстрації фізичної особи-підприємця за умови, що вона здійснюється виключно членами домогосподарства та без залучення найманої праці поза межами родини. Фактично йдеться про нову організаційну модель участі у господарському обігу, яка не є класичним суб’єктом господарювання у розумінні чинної системи, однак легітимує самостійну діяльність, спрямовану на отримання доходу.

«Основне — це право вести економічну діяльність, яке у домогосподарства і у родини радянська влада відібрала», — зазначила голова Комітету Галина Третьякова.

Проєкт також передбачає запровадження окремої річної декларації домогосподарства. Водночас вводиться механізм предекларування: органи виконавчої влади повинні надавати інформацію про доходи, з яких податок на доходи фізичних осіб уже утримано податковими агентами. Домогосподарство доповнює декларацію доходами від власної економічної діяльності. Така модель покликана мінімізувати адміністративне навантаження, однак потребує інтеграції з податковими інформаційними системами.

Важливо зазначити, що суттєвим елементом є соціально орієнтований підхід до визначення бази оподаткування. До неї включається лише сума доходу, що перевищує мінімально визначене забезпечення на кожного утриманця. Додатково передбачено врахування витрат на іпотеку, лікування та освіту дітей. Це означає відхід від формального оподаткування валового доходу до моделі, що враховує реальне фінансове навантаження родини.

Законопроєкт містить перелік дозволених видів діяльності — від побутових та освітніх послуг до торгівлі на ринках, перевезень і діяльності у сфері ресторанного господарства. Обмеження встановлено для ліцензованих видів діяльності та незалежної професійної практики. Граничний обсяг доходу для застосування спрощеної моделі визначено на рівні до 8 мільйонів гривень на рік із можливістю коригування до другого читання.

Разом із тим створення нової форми участі у господарському обігу неминуче потребуватиме змін до податкового законодавства. Необхідно визначити порядок відповідальності членів домогосподарства, механізми контролю, наслідки перевищення встановленого ліміту та питання солідарності податкового обов’язку. Без комплексного врегулювання існує ризик виникнення нормативних прогалин і колізій.

Практичні рекомендації

У разі ухвалення закону родинам доцільно оцінити економічну доцільність переходу на нову модель з урахуванням структури доходів, кількості утриманців та прогнозованого річного обороту. Важливо заздалегідь налагодити облік доходів і витрат, навіть якщо формально закон передбачатиме спрощену процедуру.

Суб’єктам, які здійснюють діяльність із потенційним ліцензуванням або мають ознаки незалежної професійної діяльності, слід ретельно перевірити відповідність новому режиму. Окремої уваги потребуватиме фінальна редакція змін до Податкового кодексу, оскільки саме вона визначатиме реальний рівень податкового навантаження та механізми адміністрування.

Висновок

Законопроєкт № 8143 формує нову правову конструкцію — домогосподарство як суб’єкт економічної діяльності. Його концепція спрямована на легалізацію родинного підприємництва та запровадження соціально орієнтованого підходу до оподаткування.

Ефективність цієї моделі залежатиме від системності законодавчих змін та чіткості податкової архітектури. За умови належної імплементації вона може стати інструментом детінізації та підтримки малого сімейного бізнесу. У разі неповної регламентації — створити додаткові правові ризики для учасників господарського обігу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.