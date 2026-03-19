США зняли санкції з «Білоруськалію», банків і Мінфіну: Лукашенко у відповідь звільнив політв’язнів
США скасували санкції щодо низки білоруських компаній і банків. Про це 19 березня під час візиту до Мінська повідомив спецпосланець президента США Джон Коул.
За його словами, обмеження знято з «Белінвестбанку», Банку розвитку Білорусі та Міністерства фінансів країни. Крім того, із санкційних списків виключили «Білоруську калійну компанію» та «Білоруськалій».
У відповідь Олександр Лукашенко помилував 250 політичних в’язнів, яких було засуджено за злочини «екстремістського спрямування».
Серед звільнених — журналістка Катерина Андрєєва, яка висвітлювала протестний рух у Білорусі, блогер Едуард Пальчис та правозахисниця Наста Лойка.
Також серед помилуваних — Микита Золатор, якого ще неповнолітнім засудили до п’яти років ув’язнення за участь у протестах, а згодом додатково покарали після інциденту з охоронцем.
