США сняли санкции с «Беларуськалия», банков и Минфина: Лукашенко в ответ освободил политзаключенных

Соединенные Штаты снимают санкции с ключевых госбанков и промышленных гигантов Беларуси.

США отменили санкции в отношении ряда белорусских компаний и банков. Об этом 19 марта во время визита в Минск сообщил спецпосланник президента США Джон Коул.

По его словам, ограничения сняты с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и Министерства финансов страны. Кроме того, из санкционных списков исключили «Белорусскую калийную компанию» и «Белорусскую».

В ответ Александр Лукашенко помиловал 250 политических заключенных, которые были осуждены за преступления «экстремистского толка».

Среди уволенных — журналистка Екатерина Андреева, освещавшая протестное движение в Беларуси, блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко.

Также среди помилованных — Никита Золатор, которого еще несовершеннолетним приговорили к пяти годам заключения за участие в протестах, а затем дополнительно наказали после инцидента с охранником.

