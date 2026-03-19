США сняли санкции с «Беларуськалия», банков и Минфина: Лукашенко в ответ освободил политзаключенных

18:55, 19 марта 2026
Соединенные Штаты снимают санкции с ключевых госбанков и промышленных гигантов Беларуси.
США отменили санкции в отношении ряда белорусских компаний и банков. Об этом 19 марта во время визита в Минск сообщил спецпосланник президента США Джон Коул.

По его словам, ограничения сняты с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и Министерства финансов страны. Кроме того, из санкционных списков исключили «Белорусскую калийную компанию» и «Белорусскую».

В ответ Александр Лукашенко помиловал 250 политических заключенных, которые были осуждены за преступления «экстремистского толка».

Среди уволенных — журналистка Екатерина Андреева, освещавшая протестное движение в Беларуси, блогер Эдуард Пальчис и правозащитница Анастасия Лойко.

Также среди помилованных — Никита Золатор, которого еще несовершеннолетним приговорили к пяти годам заключения за участие в протестах, а затем дополнительно наказали после инцидента с охранником.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

