Сонячні панелі та вітряки – як правильно задекларувати власну енергонезалежність

У НАЗК пояснили, які правила застосовувати для відображення генераторів у декларації та як рахувати їхню вартість.

Власники сонячних електростанцій та вітрогенераторів часто задаються питанням: чи потрібно відображати їх у декларації та як визначати вартість, якщо установка складається з багатьох елементів. Офіс доброчесності НАЗК роз’яснив правила декларування таких об’єктів.

Вартість понад 100 прожиткових мінімумів (ПМ). Якщо установка коштує більше ніж 100 ПМ, її необхідно вказати у розділі 5 декларації – «Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)».

Вартість від 50 до 100 ПМ. У разі придбання установки або її окремої частини у звітному періоді, якщо вартість перевищує 50 ПМ, але не досягає 100 ПМ:

у розділі 5 «Цінне майно» її не відображають;

обов’язково зазначають у розділі 14 – «Видатки та правочини суб’єкта декларування».

Підрахунок вартості установки. Генеруючі комплекси складаються з кількох елементів: панелі, інвертори, акумулятори тощо. За правилами НАЗК:

порядок придбання елементів не впливає на декларування;

вартість кожної одиниці майна вказується окремо;

виняток – якщо придбано готовий комплекс «під ключ», тоді поріг декларування розраховується від загальної вартості всього набору.

