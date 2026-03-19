  В Украине

Солнечные панели и ветряные турбины – как правильно указать собственную энергонезависимость в декларации

18:42, 19 марта 2026
В НАПК разъяснили, какие правила следует применять при указании генераторов в декларации и как рассчитывать их стоимость.
Владельцы солнечных электростанций и ветрогенераторов часто задаются вопросом: нужно ли отражать их в декларации и как определять стоимость, если установка состоит из многих элементов. Офис добросовестности НАЗК разъяснил правила декларирования таких объектов.

Стоимость свыше 100 прожиточных минимумов (ПМ). Если установка стоит более 100 ПМ, ее необходимо указать в разделе 5 декларации – «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)».

Стоимость от 50 до 100 ПМ. В случае приобретения установки или ее отдельной части в отчетном периоде, если стоимость превышает 50 ПМ, но не достигает 100 ПМ:

  • в разделе 5 «Ценное имущество» ее не отражают;
  • обязательно указывают в разделе 14 – «Расходы и правовые сделки субъекта декларирования».

Расчет стоимости установки. Генерирующие комплексы состоят из нескольких элементов: панели, инверторы, аккумуляторы и т. д. По правилам НАЗК:

  • порядок приобретения элементов не влияет на декларирование;
  • стоимость каждой единицы имущества указывается отдельно;
  • исключение – если приобретен готовый комплекс «под ключ», тогда порог декларирования рассчитывается от общей стоимости всего набора.

