Не батько — але гроші не повернуть: суд відмовив чоловіку у поверненні 71 тисячі гривень сплачених аліментів

Чи підлягають поверненню сплачені аліменти після виключення відомостей про батьківство з актового запису про народження дитини – рішення суду.

Житель Хмельницької області звернувся до суду із заявою, в якій просив визнати виконавчий лист про стягнення аліментів на утримання доньки таким, що не підлягає виконанню, а також стягнути з колишньої дружини безпідставно одержані за виконавчим листом 71 822 грн.

Обставини справи

Заявник пояснив, що рішенням суду з нього було стягнуто аліменти на утримання доньки в розмірі 1/4 частки зі всіх видів заробітку (доходу) щомісячно, починаючи з 15 січня 2024 року і до повноліття дитини. На підставі цього рішення видано виконавчий лист.

Однак за рішенням суду від 20 листопада 2025 року відомості про нього як про батька доньки виключено з актового запису про її народження. У зв’язку з цим чоловік вважав, що не має обов’язку утримувати дитину. Водночас в межах виконавчого провадження з нього стягнуто 71 822 грн аліментів.

Рішення суду

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у справі № 686/1424/24 частково задовольнив заяву: визнав виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, а в частині вимог про повернення коштів – відмовив.

Не погодившись із таким рішенням, заявник подав апеляційну скаргу, в якій просив задовольнити його вимоги повністю.

Апеляційний суд звернув увагу, що відповідно до частини першої статті 1215 Цивільного кодексу України безпідставно набуті аліменти не підлягають поверненню, якщо їх виплачено добровільно, за відсутності рахункової помилки платника та недобросовісності набувача. При цьому обов’язок спростувати презумпцію добросовісності покладається на особу, яка ставить під сумнів відповідні дії (правочин).

Колегія суддів зазначила, що аліменти були сплачені заявником у межах виконавчого провадження з примусового виконання судового рішення, яке набрало законної сили, тому правові підстави для їх повернення відсутні.

«Враховуючи те, що відповідно до частини першої статті 179 СК України саме неповнолітня дитина є власником одержаних на її утримання аліментів, а концепція забезпечення найкращих інтересів дитини є провідною у вітчизняному та міжнародному сімейному праві, вимоги заявника про повернення сплачених на утримання дитини аліментів не ґрунтуються на вимогах закону, зокрема і статті 1215 ЦК України», – йдеться у постанові суду.

За результатами апеляційного розгляду суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

