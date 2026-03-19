Не отец — но деньги не вернут: суд отказал мужчине в возврате 71 тысячи гривен уплаченных алиментов

Подлежат ли возврату уплаченные алименты после исключения сведений об отцовстве из актовой записи о рождении ребенка — решение суда.

Житель Хмельницкой области обратился в суд с заявлением, в котором просил признать исполнительный лист о взыскании алиментов на содержание дочери не подлежащим исполнению, а также взыскать с бывшей жены необоснованно полученные по исполнительному листу 71 822 грн.

Обстоятельства дела

Заявитель пояснил, что решением суда с него были взысканы алименты на содержание дочери в размере 1/4 доли от всех видов заработка (дохода) ежемесячно, начиная с 15 января 2024 года и до совершеннолетия ребенка. На основании этого решения выдан исполнительный лист.

Однако решением суда от 20 ноября 2025 года сведения о нем как об отце дочери исключены из актовой записи о ее рождении. В связи с этим мужчина считал, что не обязан содержать ребенка. В то же время в рамках исполнительного производства с него взыскано 71 822 грн алиментов.

Решение суда

Хмельницкий городской районный суд Хмельницкой области по делу № 686/1424/24 частично удовлетворил заявление: признал исполнительный лист не подлежащим исполнению, а в части требований о возврате средств – отказал.

Не согласившись с таким решением, заявитель подал апелляционную жалобу, в которой просил удовлетворить его требования полностью.

Апелляционный суд отметил, что в соответствии с частью первой статьи 1215 Гражданского кодекса Украины необоснованно полученные алименты не подлежат возврату, если они были выплачены добровольно, при отсутствии расчетной ошибки плательщика и недобросовестности получателя. При этом обязанность опровергнуть презумпцию добросовестности возлагается на лицо, которое ставит под сомнение соответствующие действия (сделку).

Коллегия судей отметила, что алименты были уплачены заявителем в рамках исполнительного производства по принудительному исполнению судебного решения, вступившего в законную силу, поэтому правовые основания для их возврата отсутствуют.

«Учитывая то, что в соответствии с частью первой статьи 179 СК Украины именно несовершеннолетний ребенок является собственником полученных на его содержание алиментов, а концепция обеспечения наилучших интересов ребенка является ведущей в отечественном и международном семейном праве, требования заявителя о возврате уплаченных на содержание ребенка алиментов не основываются на требованиях закона, в частности и статьи 1215 ГК Украины», – говорится в постановлении суда.

По результатам апелляционного рассмотрения суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции – без изменений.

