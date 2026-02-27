  1. Публикации
Без ФЛП и классической регистрации: как будет работать бизнес домохозяйств

14:00, 27 февраля 2026
Новый законопроект предлагает предоставить домохозяйству статус субъекта экономической деятельности без обязательной регистрации физического лица-предпринимателя.
В системе украинского хозяйственного права субъектность традиционно связана с физическим лицом-предпринимателем либо юридическим лицом. Законопроект № 8143 о свободе предпринимательской (экономической) деятельности домохозяйств предлагает изменить эту конструкцию, закрепив за домохозяйством право осуществлять экономическую деятельность без создания отдельной предпринимательской формы. Речь идет не о точечной либерализации, а о формировании новой модели участия семьи в хозяйственных и налоговых правоотношениях.

26 февраля 2026 года пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины сообщила, что документ готовится к первому чтению. 18 февраля его поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Проект позиционируется как системный и требующий дальнейшей синхронизации с налоговым и экономическим блоком законодательства.

Анализ норм

Законопроект впервые на уровне специального закона формализует понятие домохозяйства через два признака — совместное проживание и совместное ведение хозяйства. Нормативное закрепление этого определения является базовым условием для предоставления домохозяйству правосубъектности в экономической сфере.

Ключевая новелла заключается в предоставлении права осуществлять экономическую деятельность без регистрации физического лица-предпринимателя при условии, что она осуществляется исключительно членами домохозяйства и без привлечения наемного труда вне семьи. Фактически речь идет о новой организационной модели участия в хозяйственном обороте, которая не является классическим субъектом хозяйствования в понимании действующей системы, однако легитимирует самостоятельную деятельность, направленную на получение дохода.

«Основное — это право вести экономическую деятельность, которое у домохозяйства и у семьи советская власть отобрала», — отметила глава Комитета Галина Третьякова.

Проект также предусматривает введение отдельной годовой декларации домохозяйства. Одновременно вводится механизм преддекларирования: органы исполнительной власти должны предоставлять информацию о доходах, с которых налог на доходы физических лиц уже удержан налоговыми агентами. Домохозяйство дополняет декларацию доходами от собственной экономической деятельности. Такая модель призвана минимизировать административную нагрузку, однако требует интеграции с налоговыми информационными системами.

Важно отметить, что существенным элементом является социально ориентированный подход к определению базы налогообложения. В нее включается только сумма дохода, превышающая минимально установленное обеспечение на каждого иждивенца. Дополнительно предусмотрен учет расходов на ипотеку, лечение и образование детей. Это означает отход от формального налогообложения валового дохода к модели, учитывающей реальную финансовую нагрузку семьи.

Законопроект содержит перечень разрешенных видов деятельности — от бытовых и образовательных услуг до торговли на рынках, перевозок и деятельности в сфере ресторанного хозяйства. Ограничения установлены для лицензируемых видов деятельности и независимой профессиональной практики. Предельный объем дохода для применения упрощенной модели определен на уровне до 8 миллионов гривен в год с возможностью корректировки ко второму чтению.

Вместе с тем создание новой формы участия в хозяйственном обороте неизбежно потребует изменений в налоговом законодательстве. Необходимо определить порядок ответственности членов домохозяйства, механизмы контроля, последствия превышения установленного лимита и вопросы солидарности налогового обязательства. Без комплексного урегулирования существует риск возникновения нормативных пробелов и коллизий.

Практические рекомендации

В случае принятия закона семьям целесообразно оценить экономическую целесообразность перехода на новую модель с учетом структуры доходов, количества иждивенцев и прогнозируемого годового оборота. Важно заранее наладить учет доходов и расходов, даже если формально закон будет предусматривать упрощенную процедуру.

Субъектам, осуществляющим деятельность с потенциальным лицензированием либо имеющим признаки независимой профессиональной деятельности, следует тщательно проверить соответствие новому режиму. Отдельного внимания потребует финальная редакция изменений в Налоговый кодекс, поскольку именно она будет определять реальный уровень налоговой нагрузки и механизмы администрирования.

Вывод

Законопроект № 8143 формирует новую правовую конструкцию — домохозяйство как субъект экономической деятельности. Его концепция направлена на легализацию семейного предпринимательства и внедрение социально ориентированного подхода к налогообложению.

Эффективность этой модели будет зависеть от системности законодательных изменений и четкости налоговой архитектуры. При надлежащей имплементации она может стать инструментом детенизации и поддержки малого семейного бизнеса. В случае неполной регламентации — создать дополнительные правовые риски для участников хозяйственного оборота.

