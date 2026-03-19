Олега Заверуху избрали заместителем председателя Восьмого апелляционного админсуда

Срок полномочий на административной должности составляет три года.

В Восьмом апелляционном административном суде избрали заместителя председателя учреждения. Соответствующее решение приняли во время собрания судей.

На административную должность назначен судья Олег Заверуха.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заместителей председателя апелляционного суда избирают собрания судей из числа судей соответствующего суда. Срок их полномочий составляет три года.

