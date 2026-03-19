Олега Заверуху избрали заместителем председателя Восьмого апелляционного админсуда

17:11, 19 марта 2026
Срок полномочий на административной должности составляет три года.
В Восьмом апелляционном административном суде избрали заместителя председателя учреждения. Соответствующее решение приняли во время собрания судей.

На административную должность назначен судья Олег Заверуха.

В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заместителей председателя апелляционного суда избирают собрания судей из числа судей соответствующего суда. Срок их полномочий составляет три года.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд в Кировоградской области признал преступлением выдуманное переправление через границу

Суд признал виновным мужчину, получившего деньги за вымышленный план выезда за границу.

В Раде предлагают прописать в Бюджетном кодексе субвенции для детских садов и внешкольного образования

Депутаты предлагают дополнить Бюджетный кодекс новым видом субвенции.

In Absentia: почему заочные приговоры — это стратегическое оружие Украины

Как институт in absentia формирует фундамент для международных трибуналов и конфискации активов: позиция Офиса Генерального Прокурора и Верховного Суда.

Рада может пересмотреть порядок доступа к реестру судебных решений

Комитет Верховной Рады обсудил изменения в законодательство, которые могут существенно сузить открытость судебных решений.

Для дел о взыскании коммунальных долгов предлагают ввести исключительную подсудность: детали законопроекта

Новый законопроект меняет подсудность гражданских дел и привязывает взыскание долгов за коммуналку к адресу квартиры

