Олега Заверуху избрали заместителем председателя Восьмого апелляционного админсуда
17:11, 19 марта 2026
Срок полномочий на административной должности составляет три года.
В Восьмом апелляционном административном суде избрали заместителя председателя учреждения. Соответствующее решение приняли во время собрания судей.
На административную должность назначен судья Олег Заверуха.
В соответствии со статьей 20 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», заместителей председателя апелляционного суда избирают собрания судей из числа судей соответствующего суда. Срок их полномочий составляет три года.
