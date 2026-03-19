Мужчина ранил ножом инструктора ТЦК во время вручения повестки – какое решение принял суд

Суд оправдал мужчину по обвинению в уклонении от мобилизации, но признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений.

Иваничевский районный суд Волынской области приговором по делу № 165/2615/24 оправдал обвиняемого по ч. 1 ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период) и признал виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения).

Обстоятельства дела

20 марта 2024 года обвиняемый прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для постановки на воинский учет, прохождения военно-врачебной комиссии и решения вопросов о призыве на военную службу по мобилизации или получении отсрочки.

Военно-медицинская комиссия признала его годным к военной службе (справка от 20.03.2024 № 55/459).

В тот же день в 16:30 ему вручили призывную повестку с обязательством явиться 21 марта 2024 года в 16:00 в ТЦК и СП для отправки в составе команды № 1 в воинскую часть.

Обвиняемый не явился по повестке.

21 марта 2024 года около 16:00 сотрудники ТЦК и СП прибыли по месту жительства обвиняемого для выяснения причин неявки.

Во время общения на почве внезапно возникших неприязненных отношений обвиняемый умышленно нанес один удар ножом в правую часть брюшной полости мастеру-сержанту, инструктору отделения рекрутинга и комплектования ТЦК и СП.

Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения: колото-резаную рану передней поверхности грудной клетки справа по нижнему краю реберной дуги с проникновением в правую плевральную полость, полным пересечением 9-го и 10-го ребер и межреберных артерий, с проникновением в брюшную полость, сквозным повреждением правой доли печени и печеночного угла толстого кишечника, гемоперитонеумом, что является опасным для жизни в момент причинения.

Обвиняемый полностью признал вину по ч. 1 ст. 121 УК Украины, искренне раскаялся, пытался возместить ущерб (потерпевший отказался), принес извинения в судебном заседании.

Вину по ст. 336 УК Украины не признал.

Решение суда

Суд оправдал обвиняемого по ст. 336 УК Украины в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения.

Суд установил:

обвиняемый добровольно прибыл 20.03.2024 в ТЦК и СП, прошел ВЛК, получил призывную повестку;

неявка 21.03.2024 в 16:00 произошла из-за конфликта с работниками ТЦК и СП, в результате которого обвиняемый нанес тяжкое телесное повреждение потерпевшему и сам получил ранение;

должностные лица ТЦК и СП были проинформированы о ситуации и причине неявки;

обвиняемый не имел реальной возможности явиться в ТЦК и СП в назначенное время и сообщить о уважительных причинах неявки;

отсутствует прямой умысел на уклонение от призыва по мобилизации.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Воложил обязанности в соответствии со ст. 76 УК Украины:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства и работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Начало испытательного срока — с момента вынесения приговора.

Отменен арест на вещественные доказательства, наложенный постановлением следственного судьи Нововолынского городского суда от 22.03.2024.

Вещественные доказательства:

документы ТЦК и СП (копии корешка расписки о получении повестки, листа доведения, справки ВЛК, карточки обследования и т. п.) — оставлены на хранении в материалах дела;

нож со следами крови — уничтожить;

куртка, кофта, футболка, брюки, трусы, шапка со следами крови — возвращены потерпевшему;

оптические диски с видеозаписями следственных действий — оставлены на хранении в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в Волынский апелляционный суд через Иваничевский районный суд Волынской области в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если жалоба не подана. В случае подачи апелляционной жалобы — после принятия решения судом апелляционной инстанции, если приговор не отменен.

