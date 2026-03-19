Чоловік поранив ножем інструктора ТЦК під час вручення повістки – що вирішив суд

17:21, 19 березня 2026
Суд виправдав чоловіка за ухилення від мобілізації, але засудив за тяжкі поранення.
Іваничівський районний суд Волинської області вироком у справі № 165/2615/24 виправдав обвинуваченого за ч. 1 ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу за мобілізацією, на особливий період) та визнав винним за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння).

Обставини справи

20 березня 2024 року обвинувачений прибув до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік, проходження військово-лікарської комісії та вирішення питань щодо призову на військову службу за мобілізацією або отримання відстрочки.

Військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби (довідка від 20.03.2024 № 55/459).

Того ж дня о 16:30 йому вручено бойову повістку з обов’язком прибути 21 березня 2024 року о 16:00 до ТЦК та СП для відправлення у команді № 1 до військової частини.

Обвинувачений не прибув за повісткою.

21 березня 2024 року близько 16:00 працівники ТЦК та СП прибули за місцем проживання обвинуваченого для з’ясування причин неявки.

Під час спілкування на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин обвинувачений умисно завдав один удар ножем у праву частину черевної порожнини майстру-сержанту, інструктору відділення рекрутингу та комплектування ТЦК та СП.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження: колото-різану рану передньої поверхні грудної клітки справа по нижньому краю реберної дуги з проникненням у праву плевральну порожнину, повним пересіченням 9 та 10 ребер та міжреберних артерій, з проникненням у черевну порожнину, наскрізним пошкодженням правої долі печінки та печінкового кута товстого кишечника, гемоперитонеум, що є небезпечним для життя в момент заподіяння.

Обвинувачений повністю визнав вину за ч. 1 ст. 121 КК України, щиро розкаявся, намагався відшкодувати шкоду (потерпілий відмовився), висловив вибачення в судовому засіданні.

Вину за ст. 336 КК України не визнав.

Рішення суду

Суд виправдав обвинуваченого за ст. 336 КК України через відсутність складу кримінального правопорушення.

Суд встановив:

  • обвинувачений добровільно прибув 20.03.2024 до ТЦК та СП, пройшов ВЛК, отримав бойову повістку;
  • неявка 21.03.2024 о 16:00 відбулася через конфлікт з працівниками ТЦК та СП, внаслідок якого обвинувачений завдав тяжке тілесне ушкодження потерпілому та сам отримав поранення;
  • посадові особи ТЦК та СП були поінформовані про ситуацію та причину неявки;
  • обвинувачений не мав реальної можливості з’явитися до ТЦК та СП у визначений час та повідомити про поважність причин неявки;
  • відсутній прямий умисел на ухилення від призову за мобілізацією.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 1 ст. 121 КК України.

Призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування покарання з випробуванням на 2 роки.

Поклав обов’язки відповідно до ст. 76 КК України:

  • періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи;
  • не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Початок іспитового строку — з моменту проголошення вироку.

Скасовано арешт на речові докази, накладений ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду від 22.03.2024.

Речові докази:

  • документи ТЦК та СП (копії корінця розписки про отримання повістки, аркуша доведення, довідки ВЛК, картки обстеження тощо) — залишено на зберіганні в матеріалах справи;
  • ніж зі слідами крові — знищити;
  • куртка, кофта, футболка, штани, труси, шапка зі слідами крові — повернуто потерпілому;
  • оптичні диски з відеозаписами слідчих дій — залишено на зберіганні в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржено до Волинського апеляційного суду через Іваничівський районний суд Волинської області протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скарги не подано. У разі подання апеляційної скарги — після прийняття рішення судом апеляційної інстанції, якщо вирок не скасовано.

