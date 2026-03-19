Петра Талпу назначили исполняющим обязанности главы Службы судебной охраны

ВСП временно возложил на него исполнение обязанностей до назначения руководителя.

Высший совет правосудия принял решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Службы судебной охраны на заместителя главы службы по организационно-управленческой деятельности Петра Талпу.

Соответствующее решение вступает в силу с 25 марта 2026 года.

Согласно решению ВСП, исполнение обязанностей будет продолжаться до назначения руководителя службы в установленном порядке, но не дольше чем до 25 июля 2026 года.

