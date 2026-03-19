Петра Талпу призначено виконувачем обов’язків голови Служби судової охорони

ВРП тимчасово поклала на нього виконання обов’язків до призначення керівника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Служби судової охорони на заступника голови служби з організаційно-управлінської діяльності Петра Талпу.

Відповідне рішення набирає чинності з 25 березня 2026 року.

Згідно з рішенням ВРП, виконання обов’язків триватиме до призначення керівника служби у встановленому порядку, але не довше ніж до 25 липня 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.