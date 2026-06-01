Мін’юст повідомив про наявність низки вакантних посад

Мінюст відкрив набір на посади головних спеціалістів у різних напрямах діяльності.

Міністерство юстиції України повідомив про наявність низки вакантних посад.

Відкрито набір на посади головних спеціалістів у різних напрямах діяльності:

- головний спеціаліст відділу по роботі з державними підприємствами;

- головний спеціаліст сектору судової роботи Управління обліку та контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації;

- головний спеціаліст Управління відшкодування збитків, завданих збройною агресією;

- головний спеціаліст відділу пенітенціарного інспектування;

- головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення пенітенціарних інспекцій;

- головний спеціаліст Управління представництва держави у міждержавних справах Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

- головний спеціаліст Управління внутрішнього аудиту;

- головний спеціаліст відділу інформування Комітету міністрів Ради Європи Управління координації виконання рішень ЄСПЛ;

- головний спеціаліст відділу представництва держави в цивільних справах Управління представництва держави в цивільних та кримінальних справах Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ;

- головний спеціаліст відділу укладення міжнародних договорів про правову допомогу Департаменту міжнародної правової допомоги.

