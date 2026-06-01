Визнали придатним за один день: суд скасував висновок ВЛК через порушення медогляду

Суд скасував висновок ВЛК про придатність чоловіка до військової служби та зобов’язав комісію провести повторний медичний огляд, оскільки під час обстеження не було підтверджено дотримання обов’язкових медичних процедур, зокрема досліджень, передбачених для осіб старше 40 років.

Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув спір № 340/2690/25 щодо законності постанови військово-лікарської комісії, якою військовозобов’язаного було визнано придатним до військової служби. Позивач оскаржив висновок ВЛК, вважаючи, що під час медичного огляду комісія не врахувала наявні у нього захворювання та порушила встановлену законодавством процедуру проведення військово-лікарської експертизи.

Суд перевірив дотримання вимог законодавства та Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України під час проведення медичного огляду та ухвалення постанови про придатність до військової служби.

Суть справи

Позивач звернувся до суду з вимогою визнати протиправною та скасувати постанову військово-лікарської комісії, оформлену довідкою від 24 січня 2025 року, якою його було визнано придатним до військової служби. Також він просив зобов’язати провести повторний медичний огляд відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

На обґрунтування позову позивач зазначив, що рішення ВЛК не ґрунтується на всебічному та повному дослідженні стану його здоров’я. За його твердженням, під час визначення ступеня придатності до військової служби комісія не врахувала наявні захворювання, зокрема гіпертонічну хворобу та серцеву недостатність. Позивач наполягав, що висновок про придатність до військової служби є помилковим, оскільки належне медичне обстеження фактично не проводилося.

Відповідач заперечував проти задоволення позову та зазначав, що позивач не навів конкретних порушень процедури проведення медичного огляду або оформлення його результатів. Крім того, відповідач звертав увагу на те, що позивач не скористався передбаченим порядком оскарження висновку ВЛК до Центральної військово-лікарської комісії.

З матеріалів справи суд встановив, що за результатами медичного огляду військово-лікарська комісія ухвалила постанову, оформлену довідкою від 24 січня 2025 року, у якій зазначено діагноз «гіпертонічна хвороба 1 стадії, СН-0» та зроблено висновок про придатність до військової служби. Водночас позивач стверджував, що фактично має гіпертонію другого ступеня та інші захворювання, які не були належним чином досліджені під час проходження ВЛК.

Позиція суду

Суд навів правові позиції Верховного Суду, відповідно до яких адміністративний суд не має повноважень оцінювати професійні дії лікарів-членів ВЛК, правильність встановлених ними діагнозів або відповідність цих діагнозів конкретним статтям Розкладу хвороб. Такі питання потребують спеціальних медичних знань і належать до компетенції військово-лікарських комісій.

Суд зазначив, що питання визначення наявності або відсутності певного захворювання та встановлення придатності чи непридатності особи до військової служби є дискреційними повноваженнями ВЛК. Тому суд не вправі підміняти собою цей орган та самостійно вирішувати питання медичного характеру.

Разом із тим суд наголосив, що під час розгляду спорів щодо оскарження рішень ВЛК він має право перевіряти дотримання процедури проведення медичного огляду та законність ухвалення відповідного висновку.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що на момент проходження медичного огляду позивач досяг 45-річного віку. Відповідно до вимог Положення №402 особам старшим за 40 років обов’язково проводяться вимірювання внутрішньоочного тиску та дослідження крові на цукор.

Однак у матеріалах справи відсутні будь-які докази проведення таких обов’язкових досліджень. Відповідач не надав суду медичної картки, результатів аналізів або інших документів, які підтверджували б належне проведення медичного огляду та дотримання встановленої процедури.

Суд також звернув увагу на те, що для встановлення діагнозу артеріальної гіпертензії Положення №402 передбачає необхідність багаторазового вимірювання артеріального тиску під час кількох візитів до лікаря та підтвердження стабільного характеру підвищеного тиску. Водночас із матеріалів справи вбачається, що позивач проходив медичний огляд і того ж дня був визнаний придатним до військової служби. За таких обставин суд дійшов висновку, що неможливо встановити, коли саме та яким чином здійснювалися заходи щодо визначення рівня гіпертонічної хвороби.

Крім того, суд зазначив, що відповідач не вчинив жодних дій для підтвердження або спростування діагнозу гіпертонії другого ступеня, на який посилався позивач.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що під час проведення медичного огляду було порушено процедуру, встановлену Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. На думку суду, спірне рішення ВЛК було ухвалене за неповно встановлених обставин та без належного дотримання вимог законодавства щодо проведення медичного огляду військовозобов’язаних.

Суд підкреслив, що не оцінює правильність встановленого діагнозу та не визначає ступінь придатності особи до військової служби, оскільки це належить до компетенції військово-лікарської комісії. Водночас порушення процедури проведення медичного огляду є достатньою підставою для визнання рішення ВЛК протиправним.

У результаті Кіровоградський окружний адміністративний суд визнав протиправною та скасував постанову військово-лікарської комісії, оформлену довідкою від 24 січня 2025 року №38/781 про придатність позивача до військової служби, а також зобов’язав військово-лікарську комісію провести повторний медичний огляд відповідно до вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України та з урахуванням висновків суду.

