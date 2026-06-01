Кабмін скоротив функції Держпраці: які повноваження служба втратить

Як раніше писала «Судово-юридична газета», прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що Уряд розпочав процес оновлення Державної служби з питань праці. Служба отримає нові повноваження і втратить частину функцій.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства повідомило, що уряд ухвалив постанову, яка є першим практичним кроком у реформі Державної служби України з питань праці. Документ оновлює Положення про Держпраці, уточнює повноваження служби, усуває дублювання функцій з іншими органами влади та створює основу для подальших нормативних і цифрових змін.

Постанова визначає, які функції мають залишатися у сфері відповідальності Держпраці як органу, що забезпечує державний нагляд і контроль у сфері праці та охорони праці, а які мають бути виведені з мандата служби через дублювання, застарілість або невідповідність її основним завданням.

Рішення має три ключові напрями.

Впорядкування повноважень

Із функцій Держпраці вилучаються напрями, які дублюються з компетенцією інших центральних органів виконавчої влади або не відповідають оновленій ролі служби. Зокрема, це окремі питання, пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки, функціонуванням ринку природного газу, контролем у сфері реклами послуг із працевлаштування та реєстрацією технологічних транспортних засобів.

Оптимізація адміністративних процедур

Постанова прибирає або переглядає функції щодо організації окремих експертиз і технічних процедур, які не мають залишатися в межах оновленої моделі Держпраці. Йдеться, зокрема, про експертизи у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпеки гірничих робіт, державну експертизу умов праці, технічний огляд і діагностування устаткування підвищеної небезпеки, експертизу проєктної документації, технологій і засобів виробництва.

Посилення соціально важливих функцій

Держпраці отримує нові повноваження, пов’язані з контролем за виконанням нормативів і квот працевлаштування осіб з інвалідністю, оцінюванням підприємств для отримання пільг і державної підтримки, а також участю у процедурах компенсації роботодавцям витрат на створення доступних та безпечних умов праці.

«Комплексна реформа Держпраці, яку ми починаємо цим кроком, має забезпечити прозорість, ефективність і людиноцентричність роботи цієї інспекції - як для роботодавців, так і для працівників. Цим першим кроком ми прибираємо дублювання та невластиві функції, але водночас посилюємо ті напрями, де держава має забезпечити якісний нагляд, експертизу і захист трудових прав», — зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак.

Після ухвалення постанови Мінекономіки підготує зміни до власних нормативно-правових актів, необхідні для практичного впровадження оновлених повноважень Держпраці. Це дозволить узгодити підзаконне регулювання з новим Положенням про службу та забезпечити послідовне застосування ухвалених рішень.

«Окремим напрямом реформи стане цифровізація послуг Держпраці. Йдеться про поступове переведення ключових процедур у цифровий формат, спрощення взаємодії з роботодавцями та працівниками, підвищення прозорості процесів і якості даних, а також створення більш зручного доступу до сервісів у сфері праці та охорони праці.

Загальна мета реформи полягає в тому, щоб Держпраці стала інституцією з чітким мандатом, ризик-орієнтованим підходом, якісною експертизою, сучасними цифровими сервісами та передбачуваною практикою роботи, яка відповідає стандартам роботи інспекцій праці в країнах ЄС. Така модель має зменшити регуляторну невизначеність для бізнесу, посилити захист трудових прав і підвищити довіру до державного нагляду у сфері праці», - додали у Мінекономіки.

