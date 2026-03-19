Офіс Генпрокурора відкрив провадження щодо Безуглої за статтею про держзраду — депутат Тарута

ОГП відкрив кримінальне провадження стосовно народної депутатки Мар’яни Безуглої.

Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої за підозрою у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Сергій Тарута.

За його словами, слідство перевіряє, чи могли публічні заяви Безуглої нашкодити українським військовим.

Тарута розповів, що після поширення інформації про 72-гу бригаду, яка тримала Вугледар, нібито було зірвано планову ротацію та втрачено оборонні позиції. Також він зазначив, що після заяв про "виведення бригади з Вугледара" війська РФ менш ніж за добу перекинули на цей напрямок значні сили.

"І це не поодинокий випадок. Коли публічна діяльність призводить до: втрат серед військових; ослаблення оборони; деморалізації армії. Це вже не про "свободу слова". Це — про відповідальність", – зазначив депутат.

Згідно з інформацією, провадження було відкрито на підставі звернення Тарути та депутата Федора Веніславського.

