  1. В Украине

Офис Генпрокурора открыл производство по Безуглой по статье о госизмене — депутат Тарута

18:37, 19 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ОГП открыл уголовное производство в отношении народного депутата Марьяны Безуглой.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по народной депутатке Марьяне Безуглой по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным.

Тарута рассказал, что после распространения информации о 72-й бригаде, которая держала Угледар, якобы была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции. Также он отметил, что после заявлений о "выведении бригады из Угледара" войска РФ менее чем за сутки перебросили на это направление значительные силы.

"И это не единичный случай. Когда публичная деятельность приводит к: потерям среди военных; ослаблению обороны; деморализации армии. Это уже не о "свободе слова". Это - об ответственности", - отметил депутат.

Согласно информации, производство было открыто на основании обращения Таруты и депутата Федора Вениславского.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

офис генерального прокурора

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]