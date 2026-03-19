Офис Генпрокурора открыл производство по Безуглой по статье о госизмене — депутат Тарута

ОГП открыл уголовное производство в отношении народного депутата Марьяны Безуглой.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по народной депутатке Марьяне Безуглой по подозрению в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщил народный депутат Сергей Тарута.

По его словам, следствие проверяет, могли ли публичные заявления Безуглой навредить украинским военным.

Тарута рассказал, что после распространения информации о 72-й бригаде, которая держала Угледар, якобы была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции. Также он отметил, что после заявлений о "выведении бригады из Угледара" войска РФ менее чем за сутки перебросили на это направление значительные силы.

"И это не единичный случай. Когда публичная деятельность приводит к: потерям среди военных; ослаблению обороны; деморализации армии. Это уже не о "свободе слова". Это - об ответственности", - отметил депутат.

Согласно информации, производство было открыто на основании обращения Таруты и депутата Федора Вениславского.

