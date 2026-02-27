У США агенти ICE сім разів вдарили електрошокером студента — він вимагає 70 млн доларів компенсації

За словами хлопця, федеральні імміграційні агенти застосували до нього електрошокер сім разів.

Фото: abcnews.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадянин Афганістану Саїфулла Хан, якого агенти ICE затримали із застосуванням електрошокера у федеральній будівлі в Гартфорді, готує позов проти імміграційної служби США. Чоловік заявляє про фізичні та психологічні травми, пише Ctinsider.

Зазначається, що Саїфулла Хан перебував у федеральній будівлі Abraham A. Ribicoff у Гартфорді у травні, коли федеральні імміграційні агенти застосували до нього електрошокер сім разів.

Хан, громадянин Афганістану, проживає у США з 2011 року, однак його шлях до отримання громадянства був зірваний. В інтерв’ю CT Insider він розповів, що залишав зал суду на шостому поверсі, де продовжував свою 15-річну спробу стати законним громадянином, коли до нього підійшли сім або вісім агентів Служби імміграції та митного контролю США (ICE) у цивільному одязі. За його словами, він намагався повернутися до зали суду, однак був уражений електрошокером і затриманий.

Після інциденту Хан перебував у кількох центрах утримання і був звільнений лише через 21 день — через три дні після того, як імміграційний суддя ухвалив рішення про його звільнення, повідомив його адвокат.

Позов на 70 мільйонів доларів

Нині Хан проходить процедуру подання федерального позову проти ICE, посилаючись на фізичні та психологічні ушкодження, отримані під час арешту та утримання під вартою. Він вимагає 70 мільйонів доларів компенсації.

У заяві, поданій до ICE, зазначено, що «повний обсяг фізичних і психологічних ушкоджень перебуває на стадії подальшої оцінки».

Адвокат Хана Алекс Таубес пояснив, що зазначена сума є максимальною межою можливих відшкодувань. За його словами, інцидент може вплинути на життя його клієнта назавжди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.