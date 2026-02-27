  1. В Україні

Кому не проіндексують пенсії у березні: назвали дві категорії пенсіонерів

22:18, 27 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1% орінтовно для 10 млн громадян.
Кому не проіндексують пенсії у березні: назвали дві категорії пенсіонерів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів громадян і буде проведене автоматично — без подання додаткових заяв.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Індексація відбувається відповідно до вимог законодавства і проводиться навіть в умовах воєнного стану. Торік підвищення становило 11,5%, цьогоріч — 12,1%.

Як зазначив народний депутат Олексій Леонов, нинішній рівень пенсійних виплат не повністю відповідає прожитковим стандартам та очікуванням громадян, тому питання впровадження повноцінної пенсійної реформи залишається актуальним. За його словами, відповідна робота триває спільно з Міністерством соціальної політики.

Кому не проіндексують пенсії

Водночас підвищення не стосуватиметься двох категорій пенсіонерів:

  • тих, хто продовжує працювати;
  • громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників середньої заробітної плати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Чернігові суд визнав неможливим встановити, які саме кошти можна вважати злодійським «общаком»

Обвинувачення, побудоване на тюремному жаргоні без конкретних доказів злочинної діяльності, не може бути підставою для вироку.

Коли апеляція формує нову практику: процесуальний парадокс Великої Палати

Дискусія навколо повноважень ВП ВС виходить за межі внутрішньої організації суду та торкається довіри до правосуддя в Україні.

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом»

Роботодавцям хочуть дозволити звільнення працівників «заднім числом».

Суд зможе надавати до шести місяців для примирення подружжя: як зміниться процес розлучення

Проєкт нового Цивільного кодексу України змінює підхід до розірвання шлюбу та деталізує механізм примирення подружжя.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]