Кому не проіндексують пенсії у березні: назвали дві категорії пенсіонерів

З 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1% орінтовно для 10 млн громадян.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій на 12,1%. Підвищення торкнеться близько 10 мільйонів громадян і буде проведене автоматично — без подання додаткових заяв.

Індексація відбувається відповідно до вимог законодавства і проводиться навіть в умовах воєнного стану. Торік підвищення становило 11,5%, цьогоріч — 12,1%.

Як зазначив народний депутат Олексій Леонов, нинішній рівень пенсійних виплат не повністю відповідає прожитковим стандартам та очікуванням громадян, тому питання впровадження повноцінної пенсійної реформи залишається актуальним. За його словами, відповідна робота триває спільно з Міністерством соціальної політики.

Кому не проіндексують пенсії

Водночас підвищення не стосуватиметься двох категорій пенсіонерів:

тих, хто продовжує працювати;

громадян, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років, оскільки їхні виплати вже розраховані з урахуванням актуальних показників середньої заробітної плати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.